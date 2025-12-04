Başiskele Belediyesi tarafından Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen programlarda, ilçedeki engelli bireyler ve aileleri bir araya geldi. Etkinlikler kapsamında ilk olarak Başiskele Sahili’nde kahvaltı programı düzenlendi, ardından Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde kutlama programı gerçekleştirildi. Başiskele Kaymakamlığı ve +1 Fark ile Gölcük Down Sendromlular Derneği işbirliğinde yapılan organizasyona, Kaymakam Soner Şenel, Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçe protokolü ve çok sayıda davetli katıldı.

Hastane ve rehabilitasyon süreçleri için ulaşım desteği

Programda konuşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçede yaşayan özel gereksinimli bireylerin hayatını kolaylaştıracak "Engelsiz Taksi" uygulamasının başlayacağını duyurdu. Engelliliğin bir ayrım değil, toplumu zenginleştiren bir değer olduğunu vurgulayan Özlü, şunları kaydetti:

"Kentimizde her bir bireyin hayatını kolaylaştırmak, daha erişilebilir bir Başiskele için projeler üretmeye devam ediyoruz. Özellikle engelli bireylere pozitif ayrımcılık sağlayacak çalışmalarımız hayatın her alanında yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda, aracı olmayan engelli ailelerimizin hastane ve rehabilitasyon merkezi gibi yerlere ulaşımda destek verecek Engelsiz Taksi uygulamamızı başlatıyoruz."

Döngel Mahallesi’ne yeni okul yapılacak

Başiskele Kaymakamı Soner Şenel de devletin engelli bireylerin eğitimi ve sosyal hayata katılımı konusundaki hassasiyetine dikkati çekti.

Şenel, Döngel Mahallesi’nde tahsis edilen 4 dönümlük arazi üzerine, engelli ve özel gereksinimli bireylerin eğitim görebileceği yeni bir özel eğitim okulunun inşa edileceği müjdesini verdi.

Konuşmaların ardından özel bireylerin hazırladığı gösteriler sahnelendi. Etkinlik, katılımcıların farkındalık oluşturmak amacıyla gökyüzüne renkli balonlar bırakmasıyla sona erdi.