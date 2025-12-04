Türkiye Buz Pateni Federasyonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni 1. Bölge Yarışması, 04-07 Aralık 2025 tarihleri arasında Süleymanpaşa Olimpik Buz Sporları Salonu’nda gerçekleştirilecek. Yarışmaya katılacak Avrasya Buz Sporları Kulübü sporcuları, antrenörleri ve kulüp yönetimi, müsabakalar öncesi Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün’ü makamında ziyaret etti. Üzgün, sporcuları kabulünde başarı dileklerini iletti.

Tekirdağ’ı yarışmada temsil edecek sporcular arasında Chicks-2 kategorisinde Defne Erdem, Chicks-1 kategorisinde Ada Ateş ve Figen Aybüke Kesmekaya, Chicks-1 Erkek kategorisinde Kerem Ürkmez ve Cubs-1 kategorisinde Verda Güvenilir yer alıyor.