AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Varank ve Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkan Adayı Alper Taban ile birlikte Starwood A.Ş. Orman Ürünleri Fabrikasını ziyaret ettiler.



AK Partili heyeti fabrika girişinde Starwood A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yıldız ile personelleri karşıladı.

Starwood A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yıldız nezaretinde fabrikayı gezen heyet, işçilerle de sohbet etmeyi ihmal etmediler. Starwood A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yıldız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerk, fabrikanın üretimi ve işleyişi ile ilgili bilgi verdi.



İşçilere yönelik konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "İnegöl her şeyin en güzeline layık. Burada belediyelerimizde, hükümetimizde bütün arkadaşlarımızın vermiş olduğu gayretlerle İnegöl'ü Bursa'yı daha güzel daha konforlu hale getirmeye çalışıyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da verdiğiniz emaneti belediye başkanlarımız en iyi şekilde temsil ederek en güzel şekilde hizmet edecekler. Yeni projelerle önümüzdeki dönemde yolumuza devam edeceğiz. Sizlere hizmetkar olmak istiyoruz. Sizlere de işlerinizde başarılar diliyorum. Starwood A.Ş. ailesinin istihdama ve ihracata verdiği desteği görüyoruz. Yıldız ailesine teşekkür ediyoruz. Daha nice hizmetlerle beraber yol yürüyeceğiz. 1 Nisan’dan itibaren aynı hızla, heyecanla ve coşkuyla yolumuza devam edeceğiz. Yeter ki siz yanımızda olun." diye konuştu.