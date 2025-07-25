AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Belediye Başkanı Alper Taban ve AK parti yönetim kurulu üyeleri, göreve atan doktor İlyas Sarı’yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, "İnegöl Devlet Hastanemizde gerçekleşen görev değişimi vesilesiyle, Başhekimlik görevine atanan Sn. Uzm. Dr. İlyas Sarı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Yeni görevinde Başhekim hocamıza ve tüm personellerimize kolaylıklar diliyor, sağlık alanında şehrimize hayırlı hizmetler sunmalarını temenni ediyorum. Görevini devreden Dr. Hayrettin Göçmen hocamıza da bugüne kadarki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, meslek hayatında başarılar diliyorum." dedi.