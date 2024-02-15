31 Mart yerel seçimleri için AK Parti’den Büyükorhan Belediye Başkan adayı olarak Kamil Turhan’ın aday gösterilmesinin ardından mevcut Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz AK Parti'den istifa etti. Korkmaz Yeniden Refah Partisi'nin Büyükorhan Belediye Başkan Adayı oldu. Korkmaz bugün Ankara’da Yeniden Refah Partisi Genel Merkezinde, Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından rozet takılarak, Yeniden Refah Partisi Büyükorhan Belediye Başkan adayı olarak duyuruldu.

Partisinin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda; “Bursa Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, Ak Parti’den istifa ederek Yeniden Refah Partimizin Büyükorhan Belediye Başkan Adayı olmuştur. Büyükorhan’a ve partimize hayırlı olsun” ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Öznur Dede