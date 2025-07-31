Yıldırım Belediyesi’nin gençlere ve eğitime desteği sürüyor. İlçeye kazandırdığı kütüphaneler ve çalışma salonlarının yanı sıra; kurslar, deneme sınavları ve motivasyon seminerleri ile öğrencilerin yanında olan Yıldırım Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında da ‘Tercih Danışmanlığı’ ile alanında uzman rehber öğretmenleri gençlerle buluşturuyor. Yıldırım Belediyesi’nin Tercih Danışmanlığı Merkezi’ne başvuran öğrenciler, ücretsiz danışmanlık ve rehberlik desteği alarak, üniversite tercihlerini en doğru şekilde yapabilecekler. 30 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında 7 farklı nokta kurulacak Tercih Danışmanlık Merkezi, saat 10.00 ile 18.00 arasında hizmet verecek. Tercih Danışmanlık Merkezi; 30-31 Temmuz’da Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi ve Mimar Sinan Kütüphanesi’nde, 1 ve 4 Ağustos tarihlerinde Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi ile Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde, 5-6 Ağustos’ta Yıldırım Gençlik Merkezi ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Binası’nda, 7-8 Ağustos tarihinde ise Emir Buhari Kültür Merkezi’nde hizmet verecek.

Gençleri her zaman desteklediklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bizim belediyecilik anlayışımızda hizmet önceliği gençler ve çocuklarındır. Onlara yapılan her yatırım geleceğe dikilmiş bir fidandır. Bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz proje ve hizmetlerle gençlerimizin eğitimlerine katkı sağladık. Sınavın ardından da öğrencilerimizi yalnız bırakmayıp üniversite tercih sürecinde, en doğru kararı verebilmeleri için gençlerimize danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. İnşallah gençlerimiz, kendilerine en faydalı olacak, mutlu hissedecekleri üniversitelere ve bölümlere gidebilir. Onları mutlu görmek bizlerin en büyük motivasyon kaynağı" ifadelerini kullandı.