Son olarak bu dramın simgelerinden biri, sadece 27 yaşındaki Adil Fevzi Mazi oldu. Aylardır açlıkla mücadele eden genç, sonunda yaşam savaşını kaybetti. Gencin hastaneye getirilen naaşını görenler gözyaşlarını tutamadı.

İsrail’in tam kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde yaşanan gıda ve ilaç kıtlığı ölüm saçmaya devam ediyor. Güney Gazze’deki Han Yunus kentinde yaşayan Adil Fevzi Mazi, aylar süren yetersiz beslenmenin ardından yaşamını yitirdi. Mazi’nin yakınları, genç adamın kilosunun zamanla 50’den 15’e kadar düştüğünü ifade etti.

Açlık Gözle Görülür Hale Geldi

Adil Fevzi Mazi'nin bedeni, yaşadığı dramı açıkça ortaya koyarken, Gazze’deki insanların nasıl bir hayatta kalma mücadelesi verdiğini de gözler önüne serdi. Açlığın yol açtığı hastalıklar nedeniyle vücudu hızla eriyen Mazi, ilaç ve besin eksikliği nedeniyle kurtarılamadı.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana uyguladığı kıtlık politikası sonucu açlıktan ölenlerin sayısı da ürkütücü boyutlara ulaştı. Şimdiye kadar en az 154 Filistinli – bunlardan 89’u çocuk – açlık nedeniyle yaşamını yitirdi.

Açlık Bir Savaş Aracı Haline Geldi

Uluslararası insan hakları kuruluşları ve bölgedeki gözlemciler, İsrail’in açlığı ve susuzluğu bir silah gibi kullandığını belirtiyor. Gazze halkı, hem bombalardan hem de açlıktan korunmaya çalışıyor. Her geçen gün artan ölümler, bu insani felaketin derinliğini daha da gözler önüne seriyor.