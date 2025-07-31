9’uncu kez düzenlenen yaz okulunun bu yılki teması arkeoloji oldu. Etkinliklere, Nilüfer’in farklı mahallelerinden gelen 7-10 yaş arası çocuklar katıldı.

Bu yılki yaz okulu, Aktopraklık Höyük Arkeopark Açık Hava Müzesi’nde gerçekleştirildi. Minikler burada tarih öncesi çağlara doğru eğlenceli bir yolculuğa çıktı. Etkinlik kapsamında "Zamanda Yolculuk", "Mağara Resimleri Ne Anlatır?", "Deneysel Kazı", "Arkeolojik Oyunlar" ve "Arkeolojik Buluntu Çizimi" gibi atölyelerde, çocuklar hem öğrendi hem de keyifli anlar yaşadı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de bu özel yolculuğa eşlik etti. Yaz okulunu ziyaret eden Başkan Özdemir, çocuklarla sohbet ederek yaptıkları çalışmaları inceledi. Etkinlik sonunda çocuklara başarılar dileyen Özdemir, yaz okulunun çocukların gelişimine sağladığı katkıya dikkat çekti.

Nilüfer Belediyesi, bu tür projelerle çocukların kültürel, bilimsel ve sosyal yönden gelişimini desteklemeyi sürdürüyor.