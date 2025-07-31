Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde içesinde 4 kişinin bulunduğu otomobil, Pembe Kayalar’dan aşağı uçtu. Araçtakiler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza, bugün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobil kayalıklardan aşağıya uçtu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunanlar kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Kaynak: İHA