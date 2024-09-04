AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Mustafa Yavuz, Emel Gözükara Durmaz, Osman Mesten ve Ahmet Kılınç, eğitim öğretim yılı öncesi Bursa’daki okulları ziyaret etti. Hazırlıkları yerinde inceleyen heyet yılbaşına kadar 33 okulun daha eğitime başlayacağını müjdeledi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Mustafa Yavuz, Emel Gözükara Durmaz, Osman Mesten ve Ahmet Kılınç 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesi okulları ziyaret etti. 2024-2025 eğitim öğretim yılına yetiştirilen okulları gezerek hazırlık çalışmalarını yerince inceleyen Başkan Gürkan, yılbaşına kadar 33 okulun daha eğitim öğretim yılına başlayacağının müjdesini verirken, 26 olan sınıf ortalamasının da ilk etapta 24 daha sonrasında ise 22’ye düşürmeyi hedeflediklerini söyledi. Ayrıca Gürkan, Türkiye’deki en kaliteli eğitimi sağladıklarını belirterek yatırımların Bursa’ya hayırlı olmasını diledi.

33 okul yılbaşına kadar eğitim öğretime başlayacak

Açılacak yeni okullarla birlikte Bursa’daki sınıf başına düşen öğrenci ortalamasının 26’dan 24’e düşeceğini ifade eden AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Öncelikle 2024-2025 eğitim öğretim yılı hayırlı olsun. Bu dönemde Bursa’da 2026 okulda, 42 bin öğretmenimizle ve 677 bin öğrencimizle eğitim öğretim yılına başlamış olacağız. Bugün de eğitim öğretim yılına yetiştirilmiş okullarımıza ziyarette bulunduk. Mustafa Yavuz, Refik Özen, Ahmet Kılıç Emel Gözükara Durmaz vekilimiz ve muhtarlarımız ile beraber okullarımızı ziyaret ediyoruz. Kısmetse bu yılbaşına kadarki süreçte 33 okul eğitim öğretim yılına başlayacak. İlk etapta bu okulla beraber hazır olan 10 okulumuz var. Bu 10 okulumuzdan 5 tanesi Osmangazi’de, 3 tanesi Gürsu’da 1 tanesi Yıldırım ve 1 tanesi de Mustafakemalpaşa’da olmak üzere 10 okulumuz eğitim öğretim yılını bekliyor. Hatta bugün Merinos İlkokulu’na gelmiş olduk ve kitaplarına kadar hazır olduğunu gördük. Bursa’daki sürece baktığımızda ciddi manada yatırımlarımız var. 33 okul yılbaşına kadar faaliyete geçmiş olacak. Önümüzdeki süreçte Bursa’daki sınıf başına düşen öğrenci ortalamamamız 26 civarında. Bahsettiğimiz okullarında açılmasıyla 26’dan 24’e daha sonrasında da 22’ye düşürme hedefleri var. Bursa’da şu anki ikili öğretimdeki durumumuz yüzde 50 civarında ama bu okullar da açılmaya başladıkça 80 civarındaki okul faaliyete geçtiğinde tekli öğretime geçebilmiş olacaktık. Ama bu açılacak okullarla öğrenci ortalamasını 26’dan 24 ve sonrasında 22’ye düşürerek Türkiye’deki en kaliteli eğitimi sağlamış olacağız. Bu yatırımların Bursa’ya gelmesi hasebiyle başta cumhurbaşkanımız ve milli eğitim bakanımız ve milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum" şeklide konuştu.