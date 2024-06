Başkan Bozbey'in yaptığı bu açıklama ile beraber 720 bin 430 emeklinin bulunduğu Bursa'da 705 bin emekli, Başkan Bozbey'in ‘Kriterlerine' takılarak hüsrana uğradı.

Büyükşehir Belediyesinin Haziran ayı meclis toplantısına, Başkan Bozbey'in seçim öncesi vermiş olduğu emeklilere her ay 2 bin liralık yardım sözü ile ilgili soruya verdiği cevap damga vurdu. Yardımlarla ilgili soru soran AK Partili Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Sait Adiloğlu, “Sayın başkanım, emekliler sizden müjde bekliyor. Bununla ilgili geçmişte emeklilerimize 2 bin TL destek sözü vermiştiniz. Dün itibari ile açıklanan rakamlara göre 13 bin kişiye destek verilmiş. 720 bin 430 kişinin emekli olduğu Bursa'da gerçekten 13 bin kişiye mi destek vereceksiniz? Her defasında emeklilerin maaşlarının yetersiz olduğunu beyan ettiğiniz bir yerde, bu kriterleri neye göre belirlediniz? AK Parti olarak geçmiş bayramlarda 50 Bin kişiye sosyal destek çekleri veriyorduk, aynı şeklide desteğiniz devam edecek mi?" sorusunu yöneltti.

Ali Sait Adiloğlu'nun sorusuna yanıt veren Bozbey, yardım için 120 bin başvuru olduğunu ve bunlardan 13 bininin ‘devletin belirlediği kriterlere' uygun olduğunu ifade etti. “Aynı zamanda bu kriterleri yumuşattık ve kendine ait evi olanları da bu kriterlere dahil ettik” şeklindeki açıklaması ve yalnızca 13 bin kişiye yardım yapılması, Kurban Bayramı öncesi Başkan Bozbey'den sözünü tutmasını bekleyen 705 bin emekliye hayal kırıklığı ve hüsran yaşattı.

Bozbey'in açıklamasında ısrarla devletin emeklilere hayal kırıklığı yaşatan açıklaması ile ilgili değerlendirme yapan AK Partili Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Sait Adiloğlu, "Öncelikle belediyelerin yapacağı sosyal yardımlarla ilgili kriterleri, yine o belediyelerin ilgili birimleri belirler. Devlet belirlemez. Devlet sadece belirlenen kriterleri kontrol edip, uygunsuzluk durumunda müdahale eder. Emeklilere verdiği sözü tutmayan Bozbey, şimdi de kriterleri devletin belirlediği algısı oluşturmak istiyor. Seçim öncesi emeklinin aldığı 10 bin liralık maaşın yetersiz olduğunu her defasında dile getiren Bozbey, emekli hemşerilerimize hayal kırıklığı yaşattı. Oysa önceki dönemde bizler belediyemizin belirlediği kriterlere göre 6 ve 12 ay boyunca ve her iki bayram öncesinde destek verdiğimiz 50 bin ihtiyaç sahibi ailelerin içerisinde, yaklaşık 10 bin emekli aileye zaten destek oluyorduk. Bursa'da 705 bin emekli, bizce Bozbey'in kriterlerine takıldı” şeklinde konuştu.

