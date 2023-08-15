AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl Başkanlığında yerel seçim çalışmaları, yatırımlar ve kongre sürecine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yerel seçimlere iddialı şekilde hazırlandığını belirten AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, hedeflerinin Edirne’yi AK Parti belediyeciliği tanıştırmak olduğunu kaydetti.

“AK Parti’de bir seçimin bittiği günün ertesinde gelecek seçim için çalışmalarımız başlar" diyen Aksal, "Önümüzde yerel seçimler var. Biz her zaman söylüyoruz, hizmet yerelde başlar. AK Parti’nin belediyecilik hizmetlerini biliyorsunuz. AK Parti belediyeciliği bir marka belediyeciliği olmuştur. Bu kapsamda da yerel çalışmalarımızı da başlattık. Ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Tabi ki bizim Edirne’deki hedefimiz mevcut belediyeleri korumak. Çünkü çok güzel işler yaptılar. Gerek Keşan Belediyesi gerek Havsa, gerek Lalapaşa Belediyemiz. Beldelerimiz de o keza. İki gün önce Esetçe’deydim. Gerçekten inanılmaz işler yaptık. Çalışmalarımız hızlı şekilde devam ediyor. Diğer ilçeler de bizim için çok kıymetli. Mesela Uzunköprü’ye baktığımda, belediyecilik anlamında en az hizmet alan ilçelerden birisinin üzülerek söylüyorum Uzunköprü olduğunu görüyorum. Edirne Osmanlının başkenti, payitaht. Balkanların başkenti. Edirne’nin belediyecilik anlamında aldığı hizmetleri görüyoruz, Edirneli hemşehrilerimin takdirine bırakıyorum. Hedefimiz Edirne Belediyesini alıp Edirne’yi AK Parti belediyeciliği ile tanıştırmak ve hak ettiği hizmeti etmek” diye konuştu.

“EDİRNE’YE YATIRIMLAR SÜRÜYOR"

Edirne’de yatırım projelerinin devam ettiğini belirten Aksal, en son Çömlekköy Barajı’nın ihalesinin yapıldığını hatırlattı.

Milletvekili Aksal, “Edirne’de yatırımlar durmuş değil hepsi devam ediyor. İhalelerimizi yapıyoruz. Son olarak bölgemiz için çok önemli olan Çömlekköy Barajının ihalesini yaptık. 35 civarında firmanın ihaleye katıldığını duydum. Süreç devam ediyor. Kimin aldığını bilmiyoruz. İnşallah çok yakın bir zamanda ihale sonuçlanır ve Çömlekköy Barajı’nın ihalesine başlarız. Havsa’da hükümet konağının ihalesini yaptık. Şunu unutmamak lazım. Bu ülkede dünyada belki eşi benzeri az görülen bir deprem felaketi yaşadık. Biz asrın felaketi diyoruz. Türkiye tarihinde ülkemizin yaşadığı en büyük felaketlerden biri. Doğal olarak önceliğimiz deprem yaralarını sarmak. Çünkü onu iyileştirmeden başka hiçbir yere konsantre olamazsınız. Biz çok hızlı şekilde deprem yaralarını sarıp önümüze bakacağız dedik. Bu bölgedeki yatırımlarımız da devam ediyor. Selimiye Cami restorasyonu Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün en büyük projesi, hızlı şekilde devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda tamamlayacağız. Makedon Kulesi’nde çalışmalar devam ediyor. Bakanımızla son görüşmemizde Makedon Kulesi’yle ilgili daha geniş alanı kapsayacak bir genişleme söz konusu. İnşallah oradaki çalışmalar da bir an önce hızlanır diye düşünüyorum” diye konuştu.

TEŞKİLATLARDA DEĞİŞİKLİK SİNYALİ!

Öte yandan kongre süreciyle ilgili de açıklama yapan Milletvekili Fatma Aksal, belediye seçimleri ve teşkilatlarda değişikliğe gidilebileceğini de vurguladı. Aksal, bu kez büyük kongreyle işe başlayacaklarını belirterek, "Ekim ayının başında planlanıyor. Önümüzde yerel seçimler var. Kongre süreci uzun sürüyordu. Biz bütün teşkilatlarımızla kongreye gitmek yerine ihtiyaç duyduğumuz yerlerde değişiklik yapıyoruz. Zaten biz ihtiyaç hasıl olduğunda bu değişiklikleri hep yapıyoruz. AK Parti böyledir, çok dinamik bir partidir. Hem Milletvekilliğinde ciddi değişiklik yaptık, yüzde 65’in üzerinde değişikliğe gitti. Hem teşkilatlarımızla değişikliğe gidilecektir hem de belediyelerimizle değişikliğe gidilecektir ihtiyaç hasıl olduğunda. Çünkü bu görevler zor görevler. Özellikle de belediyecilik çok zor ve fedakarlık istiyor. Teşkilatçılık aynı şekilde. Yapan herkesten Allah razı olsun. Dönem dönem arkadaşlarımız bazen yoruluyorlar, bazen biraz ara vermek istiyorlar. AK Parti 21 yılda iktidarda olan bir parti ve çok fazla insan yetiştirdik. Eminim belediyelerde de teşkilatlarımızda da değişiklik olacaktır. Ama süreç devam ediyor. Sürecin partimize ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.