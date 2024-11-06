Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2025 bütçesinin görüşmelerinde söz alan AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa'ya yönelik çalışma ve yatırımları da paylaşarak, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda gençlerin yalnızca bugünü değil, geleceği de inşaa etmek için var gücüyle çalıştığını söyledi.ANKARA (İGFA) - AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın komisyondaki 2025 yılı bütçe görüşmelerinde bir konuşma yaptı.

Ak Parti’nin gençlik öyküsünün temelinde ülke sevgisinin yattığını söyleyen Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda gençlerin yalnızca bugünü değil, geleceği de inşa etmek için var gücüyle çalıştığını söyledi. Teknoloji destekleri, internet desteği, faizsiz kredi desteği ve hibelerle gençlerin yanında olduklarını ifade eden Milletvekili Kılıç, "Seçilme yaşını 30'dan 18'e indirdik. Yüksek öğrenim yurtlarımızın sayısını 190'dan 862'ye, yurt yatak kapasitesini ise 182 binden 993 bine çıkardık. Bu sene KYK yurt başvurusu yapan her 100 öğrenciden 96'sını yurtlarımıza yerleştirdik ve 1 milyona yakın öğrencimizi yurtlarımızda konaklatıyoruz” dedi.

BURSA’DAKİ YATIRIMLAR

Kılıç, konuşmasında bakanlığın Bursa’ya yönelik çalışmalarına ve yatırımlara da detaylı yer verdi.

2002 yılında sadece 26 olan tesis sayısının bugün 112'ye ulaştığına dikkati çeken Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, söz konusu artışın bakanlığımızın gerçekleştirdiği yatırımlar ve sürekli gelişim anlayışının bir sonucu olduğunu belirterek, "İktidarımızın en temel anlayışı, gençlerimizin spor yapma alışkanlıklarını artırmak ve onları sosyal hayatın aktif birer parçası hâline getirmektir” diye konuştu.

Özellikle 2010 sonrası dönemde yatırım bütçelerinin önemli bir kısmının gençlik merkezleri ve spor salonları gibi sosyal alanlara ayrıldığını, bu yatırımların, gençlerin spor yapma alışkanlıklarını artırmayı ve onları sosyal hayatın aktif birer parçası hâline getirmeyi hedeflediğini ifade eden Kılıç, “2002 yılında ilimizde gençlik merkezi bulunmazken şu an itibarıyla bu sayı 7'dir. Gençlik merkezlerimizde gerçekleştirilen faaliyet sayısı da şu an itibarıyla 103 bini aşmıştır ve bu faaliyetlerden faydalanan gençlerimizin toplam sayısı da 861 bini bulmuştur. Bu, Bursa'nın gençlerinin kötü alışkanlıklardan korunmasını, sosyal ve kültürel anlamda kendilerini geliştirerek geleceğe umut dolu bakmasını göstermektedir. Bursa'mızın gururu olan lisanslı sporcu sayımızda da büyük bir artış söz konusudur, 8.413 olan lisanslı sporcu sayımız 2024 yılı itibarıyla 625 bine ulaşmıştır. Yine, spor kulübü sayımız da 222'den 861'e çıkmıştır. Bu başarılar, sporun yaygınlaştırılması ve gençlerin spora teşvik edilmesi konusundaki kararlılığımızın en temel göstergesidir.” dedi.

Bursa’da yurt kapasitesinin tam 3 katına çıktığını da dile getiren AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç, konuşmasında "2024 Hareketlilik Yılı" kapsamında yapılan çalışmaları da paylaştı.