AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı, 23 Şubat'ta yapılacak 8. Olağan Kongresi için çalışmalarına devam ederken, kongrenin ana sloganını "Adında AK, ışığında istikbal" olarak belirledi.

16 BAŞLIK GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU

Slogan belirleme sürecinde, AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümünde kullanılan "Umudun, icraatın ve geleceğin adı AK Parti" sloganının anlam bütünlüğü korunarak, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde yayımlanan 16 başlık temel alındı ve vizyon belgesine uyum sağlanmasına özen gösterildi.

YENİ ŞARKI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında, "Sürdürülebilirliğin, kalkınmanın, istikrarın, huzurun, istikbalin, iletişimin, haklının, gücün, değerlerin, başarının, dijitalin, bilimin, barışın, verimliliğin, üretimin, şefkatin yüzyılı" gibi başlıklar yer almıştı. Kongre hazırlıkları çerçevesinde, çeşitli ajanslardan sunumlar alındığı ve yeni reklam filmi ile şarkı üzerinde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

8. Olağan Kongresi için belirlenen slogan ise "Adında AK, ışığında istikbal" oldu.