İnegöl 39. Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Niyazi Cengiz, "Kamyon garajımızın yolları çok kötü. Uzun zamandır yapılamadı. Araçlarımızın her gün ön takımları ve lastikleri patlıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesinin artık bu sorunu çözmesini istiyoruz. Kamyoncularımız artık isyan ediyorlar. Kazandığımız paraları araçlarımızın arızalarını gidermek için harcıyoruz" dedi.

2024 yılı Mart ayında bölgeye İnegöl Belediyesi tarafından asfalt çalışması yapıldığı, akabinde ise BUSKİ tarafından yapılan kazı çalışmalarıyla yeni asfaltın kazıldığı öğrenildi.