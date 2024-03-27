Büyük İstanbul Mitingi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rozet taktığı, Yeniden Refah Partisi’nden istifa ederek AK Parti’ye geçen Milletvekili Suat Pamukçu, Pendik’te iftar programı katıldı. İftar programına katılan Pamukçu kendisine yönelik eleştirilere karşı, “Önümüzde bir seçim yok, önümüzde 2028’in provası var. Yeniden Refah Partili kardeşlerime de çağrıda bulunuyorum. Bu seçimi bir beka seçimi olarak düşünsünler ve oylarını ona göre kullansınlar” dedi.

Ramazan ayı boyunca vatandaşlarla iftar yapan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliği ile Pendik Esenler Mahallesi’nde vatandaşlarla iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar programına Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in yanı sıra, AK Parti İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Kemal Birgül, dernek üyeleri, Cumhur İttifakının Meclis Üyeleri ve tüm Pendikli vatandaşlar katıldı. Dualarla ile başlayan iftar programı, hep birlikte oruçların açılmasının ardından iftara katılan konuşmacıların açıklamasıyla devam etti.

“Bu seçim bir beka seçimidir, oylarını ona göre kullansınlar”

Yeniden Refah Partisi’nden istifa ederek AK Parti’ye geçen Milletvekili Suat Pamukçu, iftar programında yaptığı konuşmada, “Önümüzde bir seçim yok, önümüzde 2028’in provası var. Yani bu aslında bir beka meselesidir. Seçimden öteye bir şeydir. Özellikle İstanbul için söylüyorum. Dolayısıyla eski Refah Partili kardeşlerime de, Yeniden Refah Partili kardeşlerime de çağrıda bulundum. Bir kere daha şimdi sizin yanınızda da tekrar aynı çağrı yapayım. Bu seçimi bir beka seçimi olarak düşünsünler ve oyunu ona göre kullansınlar. Yazık, Cumhuriyet Halk Partisi’nin zulmüne bir kapı aralamak bir vebaldir. Bu vebalin inşallah şuurunda olurlar ve ona göre oylarını kullanırlar diye düşünüyorum” dedi.

“Siyonist İsrail iki buçuk milyar Müslüman’ın dağınıklığından cesaret alıyor”

Pamukçu, “Geçtiğimiz gün Sayın Cumhurbaşkanımızın lütfuyla bir rozet takıldı. Ama ben bir hesap yaptım, bir ders aldım. Ne ders aldım biliyor musunuz? Bu dersi Gazze’den aldım. İnanın ki 7 Aralık’ta bir ameliyat geçirdim. Kalp ameliyatı geçirdim.3 ay istirahatliydim o dönemde. Ama o 3 ay içerisinde o vahşeti yaşadığım kadar çektiğim bir acı olmadı. Ama ne ders aldım biliyor musunuz? Bilesiniz ki değerli hemşerilerim. Bu İsrail, siyonist İsrail bu zulmü neye dayanarak yapıyor hiç düşündünüz mü? Zannetmeyin ki bu zulmü kendisinin sahip olduğu silah gücüne dayanarak yapmıyor. Arkasında Amerika var diye de yapmıyor. Arkasında Batı dünyası var diye de yapmıyor. Ya niye yapıyor? İki buçuk milyar Müslüman’ın dağınıklığından cesaret alarak yapıyor. Aldığım ders budur. Bu ders beni getirdi, o kürsüye çıkardı. Şimdi sizlerden, beni dinleyen bütün kardeşlerimden rica ediyorum. Eğer biz burada bu birlik, beraberliği tesis edemezsek, İslam dünyasındaki birlik ve beraberliği nasıl tesis edeceğiz? Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız 7 Ekim’den bu yana durmadı, çalmadığı kapı kalmadı, ortaya koymadığı düşünce kalmadı, fikir kalmadı. Allah ondan razı olsun” ifadelerini kullandı.

“31 Mart akşamı yeniden dirilişi hep beraber sağlamak istiyoruz”

Programda konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise, “Bir seçim dönemindeyiz. Ve önümüzdeki pazar günü bir karar vereceksiniz. Bu kararı verirken geçmiş dönemde 5 yıllık süre zarfında kimin ne yaptığına, bundan sonra ne yapabileceğine, kimin kiminle olduğunu da bakarak bir karar vereceksiniz. Bu kararımızın öncelikle Türkiye’mize, sonra İstanbul’umuza ve Pendik’imize hayırlar getirmesini diliyorum. İnsani olarak siyasi görüşlerimiz, partilerimiz farklı olabilir. İnsan olma vasfımız bizim her şeyin üzerinde gelir. Evet, bir siyasi görüş gibi düşünce değişiklikleri olabilir veya değişik kararlar verilebilir. Ama bu kararları verirken saygı duyması gerektiğini insani olarak bir görevimiz olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Özellikle son verilen Suat abimin karar verme aşamasında bazı arkadaşlarımızın insani olmayan eleştiriler içinde bulunmasını kayda değer bir dipnot olarak özellikle geçmek isterim. Bayburtlu kardeşlerimizin bu noktada gerekli hassasiyetini göstereceklerini ve gerekli tepkilerini buradan göstereceklerine inancım tamdır. İnşallah 31 Mart akşamı yeni bir zafer kazanmak umuduyla İstanbul’dan Murat Kurum Başkanımızı Büyükşehir Belediye Başkanı yapıp yeniden şahlanışa geçip yeniden dirilişi hep beraber sağlamak istiyoruz” dedi.