Yıldız Holding’in İslâm Eserleri koleksiyonunda yer alan hat eserlerinden oluşan “Konuşan Yazılar” sergisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, Edirne’de Deveci Han Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışı düzenlenen törenle açıldı.

Edirne’de açılışı yapılan geleneksel İslam sanatlarının seçkin örneklerinin yer aldığı "Konuşan Yazılar" sergisinde, bin 400 yaşındaki Kur’an-ı Kerim sayfalarıyla birlikte 36 hattatın imzasını taşıyan 50 eser yer alıyor.

Geleneksel İslam sanatının en güzel örneklerini bir araya getiren bu sergide Hâfız Osman (ö. 1698), Mahmud Celâleddin Efendi (ö. 1829), Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi (ö. 1849), Kazasker Mustafa İzzet Efendi (ö. 1876), Mehmed Şefik Bey (ö. 1880), Hasan Rızâ Efendi (ö. 1920), Hâmid Aytaç (ö. 1982) gibi pek çok kıymetli hattatın eserleri yer alıyor.

Edirne Valisi Sayın Yunus Sezer’in teşrifleriyle Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Global Hukuk İşleri ve Kamu İlişkileri Başkanı İbrahim Taşkın’ın ev sahipliğinde açılışı yapılan sergi, 10 Ocak’a kadar haftanın her günü 09.00-17.30 saatlerinde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

"Kültür dünyasına yön veren projelerde yer almaya özen gösteriyoruz"

Serginin açılış konuşmasını yapan Yıldız Holding Global Hukuk İşleri Başkanı İbrahim Taşkın, ekonomik katkıların yanı sıra kültürel ve sanatsal faaliyetlerle topluma fayda sağlamak için var gücüyle çalıştıklarını söyledi. Toplumu ortak bir paydada bir araya getiren ve kültür dünyasına yön veren projelerde yer almaya özen gösterdiklerini belirten Taşkın, bu nedenle topluma değer katacak kültür ve sanat projelerine destek sağlayarak, sanatseverlerin ilgiyle takip ettiği pek çok etkinliğe imza atmaya çalıştıklarını ifade etti.

Yıldız Holding’in Çamlıca kampüsündeki kalıcı sergi salonunda yer alan ve hat sanatının en nadide örneklerini bir araya getiren Konuşan Yazılar sergisinden özel bir seçkiyi, ülkenin farklı bölgelerindeki sanatseverlerle buluşturmayı amaçladıklarını söyleyen Taşkın, Daha önce sergiledikleri illerde yoğun ilgi gören ve hat sanatının öncü isimlerinin birbirinden değerli eserlerinden oluşan Konuşan Yazılar sergisini şimdi de Edirneli sanatseverlerle bir araya getirmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Daha önce Bursa ve Konya’da yoğun ilgi gören ve konuşan yazılar sergisini, şimdi Edirneli sanatseverle buluşturduklarını belirten Taşkın, sergide Hafız Osman, Mahmut Celalettin Efendi, Kaz Asker Mustafa İzzet Efendi, Mehmet Şefik Bey, Yesarizade Mustafa İzzet Efendi gibi hat sanatının büyük üstatlarının birbirinden değerli eserleri yer aldığını aktardı.

Hasan Çelebi, Hüseyin Öksüz, Ali Toy gibi günümüzün kıymetli hattatlarının eserlerini ziyaret etmenin de mümkün olacağını belirten Taşkın, Yüzyıllar boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan ve zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahip olan Edirne’de, bu sergiyi hayata geçirmenin ayrıca büyük bir mutluluk ve onur verici olduğuna değindi.

"Edirnelileri bu eserlerin manevi zenginliğini paylaşmaya çağırıyoruz"

Esasen geleneksel İslam sanatının derinliklerinden ilham alarak, maneviyata dokunacak bir deneyimi Edirneli sanatseverlere sunma niyetiyle geldiklerini belirten Taşkın, "Tüm Edirnelileri bu kıymetli yazıların manevi zenginliğini paylaşmak üzere Konuşan Yazılar sergisine davet ediyoruz" dedi.

"Geçmişe ışık tutan, medeniyeti yansıtan önemli eserleri sergilemek çok kıymetli"

Yıldız Holding’in önemli bir sorumluluğu üstlenip konuşan yazıları, geçmişe ışık tutan, medeniyeti yansıtan önemli koleksiyonu Edirne’de sergilemesinden dolayı mutluluk duyduklarını söyleyen Edirne Valisi Yunus Sezer, Önemli hat sanatçılarının bu baş eserlerinin kentte sergilenmesinin, son derece kıymetli olduğunu belirtti.

Edirnelilerin sanata ve sanatçılara önem verdiğini aktaran Vali Sezer, bu tür programlara katılımın yüksek ve çok değerli olduğunu söyledi.

Sergideki eserlerin belli bir anlam çerçevesinde yerleştirildiğini belirten Yıldız Holding Sanat Danışmanı Esra Göncüoğlu, aslında serginin baştan sona gezildiğinde bu eserleri inceleyen kişiye konuşurmuşçasına bir mesaj verdiğini aktardı.

"Sergi ilk olarak besmele ile başlıyor"

Serginin ilk olarak besmele ile başladığına değinen Göncüoğlu, son olarak da “Allah bes bâki heves” hattı ile sonlandığını belirtti.

Edirne’nin Osmanlı’ya başkentlik yaptığını ve Selimiye, Üç Şerefeli ile Eski Cami gibi çok önemli eserlerin yer aldığı bir şehir olduğunu söyleyen Göncüoğlu, tarihi ve güzel şehirde bu önemli eserleri buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Edirneli vatandaşlardan Lale Erkin ise çok güzel bir sergide yer aldığı için mutlu olduğunu belirtti.

Devecihan Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunulan sergi, 10 Ocak 2024’e kadar haftanın her günü 09.00-17.30 saatlerinde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.