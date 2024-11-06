Mudanya Üniversitesi öğrenci, akademisyen ve çalışanları yüzlerce insanın hayatına umut olmak için kan bağışında bulundu.

Kızılay Haftası dolayısıyla Mudanya Üniversitesi Kızılay Kulübü öğrencilerinin kan bağışının önemini vurgulamak hedefiyle düzenlediği kan bağışı farkındalık etkinliği, Çağrışan kampüsünde gerçekleşti. Kan bağışı yapma konusunda toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunarak, birçok insanın hayatına dokunmayı hedeflenen etkinlikte, akademisyen, öğrenci ve çalışanlar yüzlerce insanın hayatına umut olmak için kan bağışında bulundu.

Kan bağışının ardından Türk Kızılay Bursa İl Merkezi Başkanı Murat Tutanç, ’Üniversitede İyiliğin Kırmızı Hilali’ başlıklı bir seminer verdi. Türk Kızılay’ın çalışmaları hakkında bilgi aktaran Tutanç, Kızılay Haftası’nı gönüllüler ile birlikte çeşitli etkinliklerle kutladıklarını söyledi.