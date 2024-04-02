Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 4 farklı bölümünde faaliyetlerini sürdüren öğretim görevlileri, hazırladığı eserleri sanatseverlerin beğenisine sundu.

BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim, Grafik, Geleneksel Türk Sanatları ile Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü’nden 13 akademisyenin toplam 38 eserinin yer aldığı ’Karma Sergi’, düzenlenen tören ile açıldı. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde yapılan açılış törenine Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Sait Liman, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, geniş hacimli bir üniversite olduklarına işaret etti. Sağlık, fen, mühendislik ve sosyal alanda eğitim veren birimleri barındırdıklarını belirten Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Bu alanların yanı sıra Güzel Sanatlar Fakültesi’ne de sahibiz. Güzel sanatları, sosyal alanın içerisinde anıyoruz belki, ancak onun çok daha özel bir yeri olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. Üniversite dediğiniz şey sadece nicel araştırmalardan ibaret değildir. Üniversiteyi, üniversite yapan en önemli unsurlar, öğrenci, hoca ve hayatta var olan her şeyi içinde barındırmasıdır. Bunun en tecrübe edildiği yerlerin başında da Güzel Sanatlar Fakültesi gelmektedir. Genel anlamıyla sanat, özelde de güzel sanatlar fakültemiz modern üniversite fikrine son derece kıymetli katkılar vermektedir. Bu vesile ile tüm fakülte yöneticilerimize ve değerli eserleriyle sergide yer alan tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Sait Liman ise, sanatın gündelik hayata ferah bir nefes kattığını belirtti. Dekan Liman, "4 farklı bölümde çalışmalarını sürdüren akademisyenlerimizin birbirinden değerli eserlerinin bulunduğu sergimiz, artık geleneksel olarak her yıl yapılıyor. Emek vererek böylesi güzel eserler ortaya koyan hocalarımızı tebrik ediyor, katılan herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz" şeklinde konuştu.

Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 4 farklı bölümünde görev yapan akademisyenlerin eserlerinden oluşan karma sergi, 1-5 Nisan tarihleri arasında Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi fuaye alanında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.