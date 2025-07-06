Olay, İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi’nde bulunan derede meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sıcak havadan bunalan 5 genç, serinlemek amacıyla derenin kenarına gitti. Gençler, çevredeki uyarı tabelalarına ve akıntıya aldırış etmeden kendilerini akan suya bıraktı. Dereye atlayan çocuklar yüzerek eğlenirken, zaman zaman akıntıya kapılmaları tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.

Vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Uzmanlar, özellikle yaz aylarında dere ve baraj gibi kontrolsüz sularda yüzmenin hayati risk taşıdığına dikkat çekerek, aileleri çocuklarını bu tür tehlikelerden uzak tutmaları konusunda uyardı.