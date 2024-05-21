Bursa'da, bir akaryakıt istasyonunda yakıt alan kamyonet, aniden alev aldı.

Yangını fark eden istasyon çalışanı, hemen yangın tüpünü kullanarak büyük bir felaketi önledi. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hadise, Osmangazi ilçesine bağlı Merinos Mahallesi'ndeki bir benzin istasyonunda gerçekleşti.

Yakıt almak için istasyona gelen kasalı kamyonet, motor kısmından çıkan kıvılcımlar nedeniyle bir anda tutuştu.

Aracın kısa sürede alev almasıyla panikleyen vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, istasyonda çalışan bir işçi soğukkanlı davranarak hemen yangın tüpünü aldı ve müdahale etti. Yangını tek başına söndüren çalışan facianın önüne geçerken, görüntüler güvenlik kamerasına anbean yansıdı.