Yapılan açıklamada, ÖTV Kanunu'na göre her yıl ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen son 6 aylık Yİ-ÜFE oranı kadar maktu vergi tutarlarının yeniden belirlendiği hatırlatıldı.

Buna göre;

Benzin ÖTV tutarı: 13,86 TL

Motorin ÖTV tutarı: 12,99 TL oldu.

Yeni ÖTV oranlarının pompaya yansıması ise şu şekilde gerçekleşti:

Benzin fiyatına: +2,26 TL

Motorin fiyatına: +2,12 TL

LPG fiyatına: +0,97 TL

4 Temmuz 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 51,19 TL/LT

Motorin: 52,36 TL/LT

LPG: 26,06 TL/LT