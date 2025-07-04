Yapılan açıklamada, ÖTV Kanunu'na göre her yıl ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen son 6 aylık Yİ-ÜFE oranı kadar maktu vergi tutarlarının yeniden belirlendiği hatırlatıldı.
Buna göre;
Benzin ÖTV tutarı: 13,86 TL
Motorin ÖTV tutarı: 12,99 TL oldu.
Yeni ÖTV oranlarının pompaya yansıması ise şu şekilde gerçekleşti:
Benzin fiyatına: +2,26 TL
Motorin fiyatına: +2,12 TL
LPG fiyatına: +0,97 TL
4 Temmuz 2025 güncel akaryakıt fiyatları
Benzin: 51,19 TL/LT
Motorin: 52,36 TL/LT
LPG: 26,06 TL/LT
Kaynak: Dünya Gazetesi