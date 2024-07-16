Akbank, girişimcilik ekosistemine dair derinlemesine analizler ve öneriler sunan Kurumsal Kâşif’i Türkçe’ye kazandırdı. Kurumsal dünyada yenilikçi ve girişimci bir kültür oluşturmanın önemini vurgulayan kitap, iş dünyasının geleceğine ışık tutuyor.

Akbank, alanında önemli eserlerin Türk okuyucularla buluşturulması için inisiyatiflerine devam ediyor. Bu kapsamda ‘Andrew Binns, Charles O’Reilly ve Michael Tushman’ın imzasını taşıyan ve bankanın desteği ile Türkçeye kazandırılan eser Optimist Yayın Grubu etiketi ile raflarda yerini aldı.

Onlarca yıllık deneyimin ürünü

Verilen bilgiye göre Kurumsal Kâşif’, kurumsal girişimcilik alanında fark oluşturmak isteyen profesyoneller ve kurumlar için kapsamlı bir rehber niteliği taşıyor. Yazarların onlarca yıllık deneyimlerinden yola çıkarak hazırladığı kitap, doğrudan aksiyona dönüşebilecek öneri ve örneklerle, kurumsal girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi hedefliyor. Bankanın iş dünyasında girişimci ve inovatif bir kültür oluşturmanın önemine duyduğu inancın da bir yansıması olan Kurumsal Kâşif, inovasyon programları geliştirmek ve uygulamak, inovasyona liderlik etmek ve girişimci yetenekleri kurumlara kazandırmak gibi stratejik alanlarda yol haritaları sunuyor. Yenilikçi uygulamalara attığı imzalar ile öne çıkan Akbank, inovasyon ve girişimcilik ekosistemine katkı sağlamaya devam edecek.