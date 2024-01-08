Akbank’ın, mobil uygulaması üzerinde yenilenen Sigorta ve Bireysel Emeklilik menüsü sayesinde, müşterilerin tüm sigorta ihtiyaçlarının yanı sıra Bireysel Emeklilik başvuru işlemlerini de hızlı ve kolay yapabildiği açıklandı.

Akbank, geleceğini güvence altına almak isteyen müşterilerine yenilikçi Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hizmetleri ile destek oluyor. BES, bireylerin bugünden yapacakları tasarrufları uzun vadeli yatırımlara dönüştürüyor ve emeklilik döneminde yaşam standartlarını koruyacakları bir araç haline geliyor. Bankanın müşterileri, kendilerinin yanı sıra 18 yaş altı çocukları için de Bireysel Emeklilik sözleşmesini Akbank Mobil’den kolayca oluşturabiliyor. Böylece müşteriler, Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre, Devlet Katkısı dahil fon büyüklüğünde sektör liderlerinden AgeSA’nın uzman fon yönetimi ve yüzde 30 Devlet Katkısı avantajı ile anında birikim yapmaya başlayabiliyor.

Mobil uygulama üzerinden hızlı ve kolay işlemler

Yapılan açıklamaya göre banka, yüzlerce hizmetinde olduğu gibi Akbank Mobil’e taşıdığı AgeSA BES ürünleriyle, müşterilerine zamandan tasarruf ederek geleceklerini güvence altına alma imkanı sunuyor. Akbanklılar şubeye gitmeden, mobil uygulamada bulunan Sigorta ve Bireysel Emeklilik menüsünden bireysel emeklilik sözleşmesini kolayca oluşturabiliyor. Sözleşmelerini başlattıktan sonra da fon tercihi değişikliği, ödeme aracı değişikliği, katkı payı tutarı değişikliği gibi işlemlerini de aynı menü aracılığı ile gerçekleştirebiliyor. Banka, bu yenilik ile müşterilerinin, kazançlı ve uzun vadeli yatırım araçlarından biri olan BES’e hızlı ve kolay erişimini sağlıyor.