‘Dönüşümde Gelecek Var’ projesi ile renovasyon sürecindeki Akbank Genel Müdürlük binasında işlevini tamamlayan mobilyalar ileri dönüşüm tekniği ile okul eşyalarına dönüştürülüyor.

Akbank’ın İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurduğu ileri dönüşüm atölyesinde ofis mobilyaları, anaokulu çocukları için masa, dolap, sandalye ve kütüphaneye dönüşüyor. Proje ile bugüne dek 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgedeki 304 okula, lise öğrencilerinin ileri dönüşümle ürettiği 4 bin 200 parça eşya kazandırıldı.

“Sürdürülebilirlik insan için” vizyonu ile faaliyetlerini sürdüren Akbank, renovasyon sürecinde olan Genel Müdürlük binasında işlevini tamamlayan mobilyalarını ileri dönüşüm tekniği ile okul eşyalarına dönüştürüyor.

Proje kapsamında İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir ileri dönüşüm atölyesi kuran banka, öğretmenlerinin liderliğinde lise öğrencileri ile sürdürülebilir mobilya üretimi yapıyor. Bu atölyede sınıf, oyun odası ve kütüphane kullanımı için ileri dönüştürülen mobilyalar, deprem bölgesinde çeşitli okulların mobilyalarının yenilenmesine ve öğrencilere daha iyi eğitim olanakları sağlanmasına hizmet ediyor.

İleri dönüşümle 304 okula 4 bin 200 okul mobilyası

Projenin ilk aşamasında ileri dönüştürülen yaklaşık 4 bin 200 okul mobilyası Hatay başta olmak üzere 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgedeki 304 ana okuluna dağıltıldı. Böylece Akbank Genel Müdürlük binasından çıkan ofis mobilyaları, 156 bin öğrencinin kullanımı için ileri dönüştürülmüş oldu. İleri dönüşüm ile toplamda 10 bine yakın mobilya üretilerek 650 okulda 290 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Bu projenin Akbank’ın insan odaklı sürdürülebilirlik stratejisinin bir yansıması olduğunu belirten Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, “Akbank olarak sürdürülebilirliğin çevre için olduğu kadar insan için olduğuna inanıyoruz. Sürdürülebilirlikte farkındalık döneminin bittiğini artık fayda oluşturma, harekete geçme zamanının geldiğini düşünüyoruz. Akbank Genel Müdürlüğü’nün yaklaşık 2 yıl önce başlayan mimari dönüşüm projesini de bu doğrultuda sürdürülebilirlik vizyonumuzla uyumlu ve insana fayda sağlayacak şekilde tasarladık. İşlevini tamamlayan ofis mobilyalarımız ile Türkiye ve Avrupa’nın alanında en büyük ve kapsamlı ileri dönüşüm projelerinden birini başlattık. Dönüşümde Gelecek Var projemiz ile ofislerimizde görevini tamamlamış bir masa, öğrencilerin kitaplarını taşıyan bir dolaba veya üreticiliklerini sergiledikleri bir etkinlik masasına dönüşüyor. Üretim sürecinde İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki öğrencilere ileri dönüşüm tekniği ve becerileri kazandırırken yine deprem bölgesindeki yüz binlerce çocuğumuzun da eğitime başlangıç deneyimlerini kolaylaştırıyor ve zenginleştiriyoruz. 6 Şubat 2023 tarihinden bu yana bölge için eğitimden finansal sağlığa pek çok farklı alanda yürüttüğümüz çalışmaları Dönüşümde Gelecek Var ile güçlendirmiş olduk. Proje sonunda deprem bölgesinde ihtiyaç sahibi toplam 650 okula 10 bine yakın mobilya dağıtmayı hedefliyoruz” dedi.

Akbank’ın ‘geleceğin mimarı’ olarak gördüğü gençler, ‘Dönüşümde Gelecek Var’ projesinde de önemli bir rol oynuyor. İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Akbank’ın kurduğu atölyede hem ileri dönüşüm alanında teknik ve pratik bilgiler öğreniyor hem de ilk iş deneyimlerini kazanıyor. Lise öğretmenlerinin rehberliğinde gençler, Akbank’ın girişimine katkı sağlayarak, kendilerinden sonraki neslin eğitimine, çevreye ve ekonomiye ortak bir değer kazandırıyor. Proje, oluşturduğu toplumsal etkinin yanı sıra kaynakların verimli kullanımını da teşvik ediyor. Bu proje ile şimdiye dek 486 varil petrol kullanımı ve 3,5 milyon litre su tüketimi önlenirken 209 ton karbondioksit salınımının önüne geçildi.