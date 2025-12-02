Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde etkili olan kuraklık, ilçenin önemli su kaynaklarından biri olan Hayrabolu Göleti’nde su seviyesinin ciddi oranda düşmesine neden oldu. Göletteki çekilmenin ardından tabanda geniş alanlarda çatlaklar oluştu.

Su seviyesindeki gerilemeyi yerinde gözlemleyen vatandaşlar durumun endişe verici olduğunu ifade ediyor. Hayrabolu’da yaşayan Zafer Kıranşal, gölette ilk kez bu kadar büyük bir çekilme yaşandığını söyledi. Kıranşal, "Hayatım boyunca gölette böyle bir azalma görmedim. Su neredeyse yarı yarıya çekildi. Tabanın büyük bölümü gözle görülebilir şekilde çatlamış durumda. Eğer yağışlar bu şekilde devam ederse hem tarımsal sulama hem de balık popülasyonu ciddi zarar görecek" dedi. Göletteki su seviyesinin düşmesiyle tarımsal sulamanın olumsuz etkileneceği ayrıca balık ölümlerinin yaşanabileceği belirtiliyor.