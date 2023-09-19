Akciğer kanseri, akciğerde ihtiyaçtan fazla hücre oluşması ve bu hücrelerin toplanarak bir kitle yani, tümör haline gelmesiyle ortaya çıkan ciddi bir hastalıktır.

Akciğer, vücudun en hayati önem taşıyan organlarından biridir. Oksijen alışverişi ve vücudun tüm organlara oksijen salgılanmasında büyük ve temel bir görevi söz konusudur. Çeşitli nedenlerden ötürü kişinin akciğer kanserine yakalanması, başta akciğer yapısal olarak bozulmasına, sonrasında ise vücuttaki birçok organın yeteri kadar oksijen alamamasından kaynaklı hasar görmesine neden olur. Akciğer kanserinin erken teşhisi, hastanın yaşam kalitesinin tam olarak düşmemesi açısından büyük önem taşır. Ne yazık ki çoğu hasta akciğer kanserine orta ve ileri evrede yakalandığını anlar. Çoğu kanser türü gibi akciğer kanseri de belirtilerini, vücutta bir miktar yayıldıktan sonra göstermeye başlar.

Akciğer kanserinin erken teşhisi, tedavide başarı oranının büyük ölçüde artmasına yardımcı olur. Birtakım belirtiler, akciğer kanserinin ilk evrelerde anlaşılabilmesine yardımcı olur ancak tesadüfen yapılan tetkikler dışında belirtiler nedeniyle teşhisi son derece zordur.

Akciğer Kanserinin Belirtileri

Akciğer kanserinin belirtileri, birçok şekilde kendini gösterir ancak çoğu hasta bu belirtileri sıradan karşılar. Zaten belirtilerin oldukça fazla olduğu ve diğer birçok hastalıkla veya günlük hayatta karşılaşılabilecek rahatsızlıklarla aynı olduğu görülür. Belirtilerin tümörün yerleştiği konuma göre değişim gösterebileceği söylenebilir. Örneğin; akciğerin üst kısmında yer alan bir tümör, ses kısıklığı, omuz ağrısı gibi birçok belirtiye neden olurken, akciğerin alt kısmına yerleşen bir tümör daha farklı belirtiler ile ortaya çıkabilir.

Genel olarak hastaların karşısına çıkan akciğer kanserinin belirtileri ise şu şekildedir:

İlk evrelerde hafif hafif ortaya çıkan öksürükler, yerini sonrasında sürekli olarak devam eden ve hatta uykuları bölen öksürüklere bırakmaya başlar.

Balgamın normalden daha koyu ve yoğun bir kıvamda olduğu görülür.

Hasta nefes almakta zorluk çeker. Buna bağlı olarak nefes alışverişi sırasında görülen hırıltının seviyesi giderek artar.

İlk etapta sesin boğuklaşması, sonrasında ise ciddi derece kısılması söz konusu olur.

Zatüre ve bronşit olma sıklığının ileri bir seviyeye gelmesi.

Boyun, göğüs ve yüz bölgelerinde meydana gelen şişkinlikler.

Halsizlik, yorgunluk, el ve ayaklarda şişme, kemik ağrıları, anemi, yutma ve yutkunma güçlüğü, göz şeklinin bozulması ve ani kilo kaybı, akciğer kanserinde görülen diğer belirtilerdir.

Akciğer Kanseri Tedavisi

Akciğer kanseri tedavisi için hastanın ve tümörün vücutta yayılım durumu büyük önem taşır. Cerrahi yöntemler başta olmak üzere, radyoterapi, immünöterapi, kemoterapi ve ilaç tedavisi gibi diğer tedavi yöntemlerine başvurulabilir. Hastanın yaşı, cinsiyeti, genel sağlık durumu ve tümörün akciğerlerdeki konumu, uygulanacak tedavi için önemli detaylardır.

Cerrahi müdahalede genel olarak akciğerden küçük bir parça alınır veyahut iki akciğerden birinin komple alınması söz konusu olur. Ufak çaplı operasyonlar lobektomi, akciğerin birinin alındığı operasyonlar ise pnomonektomi olarak adlandırılır. Her tümörün cerrahi müdahale sonucunda vücuttan atılması mümkün olmaz. Tümörün konumu eğer riskli bir bölgede ise cerrahi operasyon kesinlikle önerilmez. Akciğer kanserinde sıklıkla uygulanan bir diğer tedavi yöntemi ise kemoterapidir. 2 temel ilaç çerçevesinde gerçekleşen kemoterapi uygulaması, yan etkilerine göre dozaj olarak düşürülebilir. Hastanın durumuna göre ameliyat öncesi veya sonrasında kemoterapi uygulamasına gidilebilir.

Akciğer kanserinde son yıllarda öne çıkan tedavi yöntemlerinden bir diğeri de akıllı ilaçlar ve akıllı molekül tedavisidir. Genel olarak ileri evre akciğer kanseri hastalarında uygulanır. Ufak çaplı kanserlerde uygulanılması kesinlikle önerilmez. Akıllı ilaçlar ve moleküller, akciğerlerde oluşan tümörün boyut olarak küçülmesine yardımcı olurlar. bu konudaki tek problem, hastanın sigara alışkanlığıdır. Eğer hasta sigara kullanıyorsa, tedavinin olumlu sonuç verme olasılığı %20’dir.

İnegöl haber, bursa haber, İnegöl sondakika, bursa sondakika