Akciğer yarası nedenleri?

• Kronik iltihabi süreçler

• Enfeksiyon

• Çevresel faktörler, bazı gazlar

• Radyasyon tedavileri

• Romatoid artrit gibi kronik koşullar

• Bazı ilaçlarlar

Akciğer yarası belirtileri?

• Hastalığın ilk belirtisi nefes darlığıdır.

• Kuru öksürük kuru gelişebilir.

• Egzersiz ve hareketliliğe karşı azalmış tolerans.

Akciğer Yarasına Ne İyi Gelir?

1. Kolloidal gümüş kullanımı

Kolloidal gümüş, akciğerler üzerinde etkili bir çözümdür.

• Durum, ağırlaştırıcı patojenlerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olacaktır.

2. Beslenmede maya alımı

Solunum sağlığı için başka etkili bir çözüm de olabilir. Maya canlı kültürler içerir. Vücutta olumlu etkiler var:

• Dokulara oksijen artışı

• Metabolik enerji artar

• Karaciğer detoksifikasyonunu kolaylaştırır

• Hücresel detoksifikasyon devam eder

• Bağışıklık sistemi gelişir

3. Meyan kökü

Meyan kökü aşırı B hücrelerini sakinleştirmeye yardımcı olur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

• Doğal steroid üretimi için anaç, kapsül veya bitki olarak kullanılabilir.

• Adrenal sistem tarafından üretilecek uyarılmış steroid enfeksiyonlarının üstesinden gelmeye yardımcı olur.

• Meyan kökü ayrıca akciğerlerde oluşan mukusu çözer.

4. Kenevir yağı

• Bir tatlı kaşığı kenevir yağı iltihapları kontrol altında almaya yardımcı olabilir.

5. Morina karaciğer yağı

• Balık yağı ve morina karaciğeri yağı, akciğer yaralarından şikayet eden kişilere önerilen bir çözümdür.

• Günlük olarak bir tatlı kaşığı alınabilir.

• Uygun miktarlarda alındığında D vitamini eksikliğini telafi etmeye yardımcı olur.

6. Güneş ışığı

• Güneş ışığından yararlanmak önemlidir. Otoimmün koşullar iyileşmek için cildin emdiği güneş ışığının D vitaminlerini sağlar.

7. Yeşil sebzeler

Yeşil sebzeler bol tüketilmelidir.

• Vücut için gerekli vitamin ve mineraller yeşil sebzelerden alınabilir.

• Arpa da tüketilebilir.

8. C vitamini

Akciğer yaraları ve diğer akciğer problemleri için C vitamini alımı artırılmalıdır.

• C vitamini, mukus oluşumunu azaltmaya yardımcı olacaktır.

• Öksürmeyi durdurmaya yardımcı olur.

• C vitamini takviyeleri ve bu vitamini içeren yiyecekler tüketilebilir.

9. Akdeniz diyeti

• Akdeniz diyeti ve taze meyve, sebze, balık, et ve fındık gibi yiyecekler tüketilebilir.

• Böyle bir beslenme yolu iyileşme sürecini hızlandıracaktır.

10. Baharat kullanımı

Birçok baharat akciğer yaraları için iyidir.

• Antibiyotik etkisi ile sarımsak bolca tüketilebilir.

• Soğan, içerdiği faydalı vitaminlerle de mükemmel bir çözüm sağlar.

• Zencefil, akciğerler üzerinde iyileştirici bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda inflamatuar hücreler yatıştırır.

11. Takviyeler

Dengeli bir diyete ek olarak, bazı takviyeler de alınabilir.

• Balık yağı takviyeleri enflamatuar ajanlar olarak faydalı olabilir.

• Flavonoidler, karotenoidler ve antioksidanlar zengin takviyelerle tamamlanabilir.

Multivitaminler de işe yarayacak. Ancak, bu takviyeleri kullanmadan önce doktora danışılmalıdır.

12. Probiyotikler

Probiyotik besinler de diyete eklenmelidir.

• Özellikle gut gibi sağlık problemleri için probiyotikler akciğer yaralarında da kullanılabilir.

• Probiyotik yoğurt ve dondurma tüketilebilir.

13. Dinlenmek

Akciğer yaralarının neden olduğu nefes darlığı problemlerine dayanmak gerekir.

• Nefes darlığını önlemek için bol bol dinlenmeniz gerekir.

• Solunum sisteminin düzgün çalışmasını sağlamak için fiziksel aktivite biraz kesintiye uğratılmalıdır.

14. Yorucu egzersizlerden kaçınılmalıdır

• Akciğer yaralarından şikayet edenler kesinlikle yorucu egzersiz yapmamalıdır.

• Oksijenin kan sistemine aktarılması, vücudun gücünü ve vücut onarım aktivitelerini azaltır.

Akciğer yaralanmaları ciddi komplikasyonlara neden olabileceğinden, doktora gitmeniz kesinlikle gereklidir. İlaç ve doktor tedavisi esastır.