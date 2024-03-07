Akciğer yarası nedenleri?
• Kronik iltihabi süreçler
• Enfeksiyon
• Çevresel faktörler, bazı gazlar
• Radyasyon tedavileri
• Romatoid artrit gibi kronik koşullar
• Bazı ilaçlarlar
Akciğer yarası belirtileri?
• Hastalığın ilk belirtisi nefes darlığıdır.
• Kuru öksürük kuru gelişebilir.
• Egzersiz ve hareketliliğe karşı azalmış tolerans.
Akciğer Yarasına Ne İyi Gelir?
1. Kolloidal gümüş kullanımı
Kolloidal gümüş, akciğerler üzerinde etkili bir çözümdür.
• Durum, ağırlaştırıcı patojenlerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olacaktır.
2. Beslenmede maya alımı
Solunum sağlığı için başka etkili bir çözüm de olabilir. Maya canlı kültürler içerir. Vücutta olumlu etkiler var:
• Dokulara oksijen artışı
• Metabolik enerji artar
• Karaciğer detoksifikasyonunu kolaylaştırır
• Hücresel detoksifikasyon devam eder
• Bağışıklık sistemi gelişir
3. Meyan kökü
Meyan kökü aşırı B hücrelerini sakinleştirmeye yardımcı olur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.
• Doğal steroid üretimi için anaç, kapsül veya bitki olarak kullanılabilir.
• Adrenal sistem tarafından üretilecek uyarılmış steroid enfeksiyonlarının üstesinden gelmeye yardımcı olur.
• Meyan kökü ayrıca akciğerlerde oluşan mukusu çözer.
4. Kenevir yağı
• Bir tatlı kaşığı kenevir yağı iltihapları kontrol altında almaya yardımcı olabilir.
5. Morina karaciğer yağı
• Balık yağı ve morina karaciğeri yağı, akciğer yaralarından şikayet eden kişilere önerilen bir çözümdür.
• Günlük olarak bir tatlı kaşığı alınabilir.
• Uygun miktarlarda alındığında D vitamini eksikliğini telafi etmeye yardımcı olur.
6. Güneş ışığı
• Güneş ışığından yararlanmak önemlidir. Otoimmün koşullar iyileşmek için cildin emdiği güneş ışığının D vitaminlerini sağlar.
7. Yeşil sebzeler
Yeşil sebzeler bol tüketilmelidir.
• Vücut için gerekli vitamin ve mineraller yeşil sebzelerden alınabilir.
• Arpa da tüketilebilir.
8. C vitamini
Akciğer yaraları ve diğer akciğer problemleri için C vitamini alımı artırılmalıdır.
• C vitamini, mukus oluşumunu azaltmaya yardımcı olacaktır.
• Öksürmeyi durdurmaya yardımcı olur.
• C vitamini takviyeleri ve bu vitamini içeren yiyecekler tüketilebilir.
9. Akdeniz diyeti
• Akdeniz diyeti ve taze meyve, sebze, balık, et ve fındık gibi yiyecekler tüketilebilir.
• Böyle bir beslenme yolu iyileşme sürecini hızlandıracaktır.
10. Baharat kullanımı
Birçok baharat akciğer yaraları için iyidir.
• Antibiyotik etkisi ile sarımsak bolca tüketilebilir.
• Soğan, içerdiği faydalı vitaminlerle de mükemmel bir çözüm sağlar.
• Zencefil, akciğerler üzerinde iyileştirici bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda inflamatuar hücreler yatıştırır.
11. Takviyeler
Dengeli bir diyete ek olarak, bazı takviyeler de alınabilir.
• Balık yağı takviyeleri enflamatuar ajanlar olarak faydalı olabilir.
• Flavonoidler, karotenoidler ve antioksidanlar zengin takviyelerle tamamlanabilir.
Multivitaminler de işe yarayacak. Ancak, bu takviyeleri kullanmadan önce doktora danışılmalıdır.
12. Probiyotikler
Probiyotik besinler de diyete eklenmelidir.
• Özellikle gut gibi sağlık problemleri için probiyotikler akciğer yaralarında da kullanılabilir.
• Probiyotik yoğurt ve dondurma tüketilebilir.
13. Dinlenmek
Akciğer yaralarının neden olduğu nefes darlığı problemlerine dayanmak gerekir.
• Nefes darlığını önlemek için bol bol dinlenmeniz gerekir.
• Solunum sisteminin düzgün çalışmasını sağlamak için fiziksel aktivite biraz kesintiye uğratılmalıdır.
14. Yorucu egzersizlerden kaçınılmalıdır
• Akciğer yaralarından şikayet edenler kesinlikle yorucu egzersiz yapmamalıdır.
• Oksijenin kan sistemine aktarılması, vücudun gücünü ve vücut onarım aktivitelerini azaltır.
Akciğer yaralanmaları ciddi komplikasyonlara neden olabileceğinden, doktora gitmeniz kesinlikle gereklidir. İlaç ve doktor tedavisi esastır.