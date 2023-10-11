Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı ile İstanbul Aydın Üniversitesi ve ilçe milli eğitim müdürlükleriyle yaptığı iş birliğiyle, kariyer yolculuğuna çıkan binlerce ortaokul öğrencisine ulaşmak için seminer serisi düzenlemeye başladı.

Türkiye’nin önde gelen eğitim ve kültür destekçisi Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV), İstanbul Aydın Üniversitesi ve Anadolu’daki İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile birlikte, kariyer yolculuğuna çıkan gençlerin rehberi olarak ortaokul öğrencilerine ulaşmayı hedefleyen bir seminer serisi başlattı. Bu özel iş birliği, şimdiye kadar Yozgat Sarıkaya, Diyarbakır Çermik, Şırnak Uludere ve Iğdır Karakoyunlu ilçelerinde toplam 65 ortaokulda bin 820 öğrenciye ulaştı.

Eğitim seminerlerinin rehberliğini üstlenen İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ali Efe İralı, kariyerin gençler için ne kadar kritik olduğunu öne çıkararak kariyer deneyimlerini başarı ve başarısızlık örnekleri üzerinden paylaşıyor. İralı, çevreye ve yaşanılanlara dair farkındalığın oluşmasında en önemli başlangıç noktasının lise ve lisede edinilen tecrübeler olduğunu aktardı. Arkadaş seçiminden, sorun çözme becerilerine dair uzanan sürecin önemine değinen İralı, farkındalığın ne kadar erken kazanılırsa o yönde bir hayat çizgisi oluşturmaya başlandığını ve bu çizgideki başarıların ve başarısızlıkların, ileride hangi meslek kolunda olunursa olunsun güçlü bir anlamda temel oluşturduğunu aktardı.

AKEV’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mümine Elif Aydın ise seminer serisinde lisenin kariyer yolundaki farkındalık etkisine odaklanan amacına değinerek, "Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı olarak, gençlerin yaşama dair farkındalıklarının oluşmasında lisenin kilit bir rol oynadığının farkındayız. Kariyer Yolunda Lisenin Önemi seminer serisi ile lisede edinilecek temel becerilerin, devam eden hayat çizgimizde nasıl bir etki oluşturduğunu vurgulamayı hedefliyoruz. Lise sürecinin gençler için kariyer yolculuğunun başlangıcı olduğuna inanıyoruz ve bu seminerlerle gençlere kariyerlerini şekillendirmeleri için rehberlik etmek istiyoruz" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Seminerlerin, gençlerin geleceğe dair net hedefler belirlemelerine yardımcı olduğu ve çalışma disiplini geliştirmeleri gerekliliğini vurguladığı aktarılıyor. Programın, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri desteği ile Türkiye’nin dört bir yanındaki ortaokullara canlı yayınlarla ulaşmaya devam edeceği ifade edildi.