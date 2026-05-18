Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl 24'üncüsü gerçekleştirilen Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri, farklı şehir ve ülkelerden gelen sporcuları Bursa'da buluşturmaya devam ediyor. Şenlik programı kapsamında düzenlenen Kardeş Kentler Turnuvası'na katılan sporcu, antrenör ve idari yöneticiler, Podyum Davet'te düzenlenen gala yemeğinde bir araya geldi.

Geceye; Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir'in yanı sıra CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Nilüfer Belediyespor Başkanı Muharrem Or, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, kardeş kentlerin yöneticileri ve sporcuları katıldı.

Başkan Şadi Özdemir'den dostluk ve barış mesajı

Gecenin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, yaklaşık bir aydır devam eden şenlikler sayesinde ilçede tam bir spor şöleni yaşandığını vurguladı. 171 okuldan 20 bin öğrencinin 24 farklı branşta mücadele ettiğini belirten Başkan Şadi Özdemir, turnuvanın sadece bir spor organizasyonu olmadığın altını çizdi. Genç sporcuların filenin iki yakasında aslında sınırları sildiğini ve yeni dostluk köprüleri kurduğunu ifade eden Başkan Şadi Özdemir, 'Farklı kültürlerden gelen dostlarımızı aynı sofrada ağırlamak bizim için büyük bir mutluluk. Sahada kupalar ve madalyalar elbet kazanılır ancak kalıcı olan kardeşliktir. Kazanan hep dostluk ve barış olsun' dedi.

Başkan Şadi Özdemir konuşmasında, 6 Şubat 2023 depreminde Adıyaman'daki Isias Otel'de hayatını kaybeden Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nin sporcularını da unutmadı. Başkan Şadi Özdemir, Beşevler Cimnastik Salonu'na 'Şampiyon Melekler' isminin verileceğini ve bu adımla çocukların hatırasının sonsuza dek gençlerin koşup oynadığı bir spor tesisinde yaşatılacağını ifade etti.

'Nilüfer Belediyesi her zaman yanımıza'

Kardeş kent Gazimağusa'nın Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ise konuşmasında, Nilüfer Belediyesi'nin gösterdiği bu vefalı duruşun kendileri için taşıdığı değeri aktardı. 2023 yılındaki depremde KKTC şampiyonu olan 14 yaşındaki voleybolcu çocukları kaybetmenin derin acısını hala yaşadıklarını belirten Uluçay, 'Nilüfer Belediyesi, her zaman olduğu gibi bugün de kardeşlerinin acısını paylaşmak için yanımızda yer aldı. Bu, bizim için gerçekten çok kıymetli. Gösterilen misafirperverlik ve bu anlamlı jest için tüm Nilüfer halkına ve Belediye Başkanımıza teşekkür ederim' diye konuştu.

Konuşmaların ardından sahne alan Nilüfer Halk Dansları ekibi, gösterisiyle salondaki konuklara keyifli anlar yaşattı. Gece, kardeş kentlerden gelen yöneticilere ve sporculara hediye takdim edilmesiyle sona erdi.