Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza Domaniç ilçesinin Hisar Mahallesi Bursa caddesinde meydana geldi. Kadın sürücü E.E. Yönetimindeki 16 BAZ 259 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıktı. Hızlanan araç yolda yürüyen Halil İbrahim Z.'ye çarpıp kaputunun üzerine alıp, park halindeki 2 araca şiddetli şekilde çarptı. 2 araç arasında sıkışan adamın 2 bacağı da kırılırken, park halindeki araçlardan biri çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki işyerine daldı. İşyerinde de hasar meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan yaya, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Domaniç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.