İnegölspor yönetimi tarafından, İnegölspor’a maddi gelir sağlamak amacıyla başlatılan TOGG çekilişi geçtiğimiz günlerde sona erdi. 1 asil ve 10 yedek olmak üzere çekilişle talihliler belirlendi. Asil çekiliş talihlisi Bala Makina’nın sahibi Tuğrul Varışlısoy, kazandığı TOGG aracının anahtarını İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu’ndan önceki gün törenle teslim almıştı.

Bala Makina’nın sahibi Tuğrul Varışlısoy, İnegölspor’u maddi olarak desteklemek amacıyla aldıkları biletten çıkan TOGG aracını yine İnegölspor’a destek amacıyla bağışladı.

Bala Makina’dan yapılan açıklama da, “Bordo Beyaz Ol Kampanyası çekilişi sonucunda firmamıza çıkmış olan TOGG marka araç, İnegölspor Kulübüne bağışlanmıştır” denildi.

Kaynak: Haber Merkezi