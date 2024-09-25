Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Sekreteri Fatih Şahin, ani bir rahatsızlık geçirmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, Şahin'in durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı, ancak sağlık durumunun yakından takip edildiği bildiriliyor.

Fatih Şahin'in hastaneye kaldırılma sebebine ilişkin detaylı bilgi beklenirken, parti yetkilileri ve sevenleri sosyal medyada geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Doktorlar, Şahin’in tedavisinin devam ettiğini ve yapılacak test sonuçlarına göre bir açıklama yapılacağını belirtti.