Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri Klinik Psikoloğu Gonca Malkoç Arı, akran zorbalığı hakkında bilgilendirdi. Malkoç Arı, son dönemde giderek daha fazla ailenin gündeminde yer alan akran zorbalığı konusunda önemli bilgiler paylaştı.

“Her öğrenci yaşayabilir”

Akran zorbalığının, bir çocuğun, genellikle yaşıtları tarafından fiziksel ve duygusal açıdan zarara uğratılması durumu olarak tanımlandığını aktaran Gonca Malkoç Arı, akran zorbalığının belirtilerini, “Dalga geçmeler, dışlamalar, küçümseyici söylemler, argo ifadeler ve fiziksel zorbalıklar. Akran zorbalığının; yalnızca okullarda değil, okulun farklı alanlarında da meydana gelebildiğini dile getiren Malkoç Arı, "Akran zorbalığı her yaş grubundaki öğrencinin başına gelebilecek bir durumdur. Okulda sınıf içinde, koridorlarda, serviste hatta kantin gibi sosyal alanlarda da bu durum yaşanabilmektedir” diyerek zorbalığın yaygınlığını vurguladı.

Ailelere uyarı

Akran zorbalığına uğramanın; çocukların, sosyal ve psikolojik gelişiminde ciddi izler bırakabileceğini ifade eden Klinik Psikolog Arı; ailelere uyararak, “Eğer aileler, çocuklarının akran zorbalığına uğradığından şüpheleniyorsa ya da çocuklarının akran zorbalığına sebep olduğuna dair endişeleri varsa, bir psikoloğa başvurmak büyük önem taşır” şeklinde konuştu.

Psikolog Arı, bu tür durumların profesyonel bir destekle çözülmesinin, hem mağdur hem de zorbalık yapan çocuk için sağlıklı sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

“Çocuklarla açık iletişim önemli"

Akran zorbalığı konusunda farkındalık oluşturulması gerektiğini belirten Gonca Malkoç Arı, hem ebeveynlerin hem de eğitimcilerin bu konuda daha dikkatli olmaları gerektiğini ve çocukların duygusal dünyalarını anlamak için açık iletişime geçmelerinin önemini vurguladı. Zorbalığın, sadece çocuklar arasında değil, gelecekteki sosyal ilişkilerde de kalıcı etkiler bırakabileceği unutulmaması gerektiğine dikkat çeken Arı, “Bu nedenle erken yaşlarda başlayan bu sorunun çözümü konusunda ailelerin duyarlı olmalarını öneriyorum” diye konuştu.