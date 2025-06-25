Nairobi başta olmak üzere birçok kentte göstericilerle güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Polis müdahalesi sırasında kurşunlar sıkıldı, olaylarda en az iki kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Nairobi’ye yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Matuu kasabasından gelen bilgiler olayların boyutunu gözler önüne serdi. Matuu Hastanesi yöneticisi Julius Makau, karın bölgesinden vurulan iki kişinin aşırı kan kaybı nedeniyle yaşamını yitirdiğini, en az altı kişinin de silahla yaralandığını aktardı. Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Başkent sokaklarında göstericiler polisin göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahalesine direnirken, taşlarla karşılık verildiği bildirildi. Geçtiğimiz yılki eylemlerde en az 60 kişi hayatını kaybetmişti.

Protestoların büyümesini engellemek için Kenya hükümeti televizyon ve radyo yayınlarını durdurma kararı aldı. KTN ve NTV gibi büyük medya organları yayından kaldırılırken, Kenya İletişim Otoritesi protestoların canlı yayınlanmasının yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle medya kuruluşlarına uyarı gönderdi.

Gösteriler öncesi başkent Nairobi’de parlamento ve Cumhurbaşkanlığı binası barikatlarla kapatıldı. Binalar jiletli tellerle çevrilirken, çevrelerine ordu birlikleri ve ağır silahlı güvenlik güçleri konuşlandırıldı. Geçtiğimiz yıl protestocuların parlamento binasına girmesi üzerine bazı milletvekilleri binayı terk etmek zorunda kalmıştı.