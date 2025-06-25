Üye ülkeler, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 5’ini savunma harcamalarına ayırmayı kabul etti. Zirve sonunda yapılan açıklamada 2026 yılındaki NATO Zirvesi'nin Türkiye’de düzenleneceği duyuruldu.

Hollanda’nın Lahey kentinde toplanan NATO’nun 32 üyesi, savunma bütçelerinde GSYH’nin %5’ini ayırma konusunda uzlaştı. Ancak bildiride Rusya’ya yönelik ifadelerin yumuşatılması ve Ukrayna’ya desteğin önceki yıllara kıyasla zayıflaması, özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde endişe yarattı.

Bildirgede, Washington Antlaşması’nın 5. maddesine bağlılık yinelendi ve müttefikler arasındaki dayanışma vurgulandı. 2035 yılına kadar GSYH’nin %5’inin savunma ve güvenlik harcamalarına ayrılması taahhüt edildi. Bu harcamanın %3,5’inin doğrudan savunma yatırımlarına, kalan %1,5’inin ise kritik altyapı, sivil hazırlık ve savunma sanayi altyapısının güçlendirilmesine ayrılacağı açıklandı.

Ukrayna’ya yapılan savunma sanayisi yardımları da savunma harcamaları kapsamında sayılacak. Zirvede ayrıca, 2026’daki bir sonraki toplantının Türkiye’de yapılacağı ve ardından Arnavutluk’ta toplanılacağı duyuruldu.

Zirve bildirisi, önceki yıllara kıyasla daha kısa ve temkinli ifadeler içerdi. Özellikle Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik tam ölçekli işgali ifadesi yer almadı ve Ukrayna’ya destek gerekçelendirilmedi. Bu durum, destekçiler arasında rahatsızlık oluşturdu.

Zirve süresince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer baş başa görüşme yaptı. Görüşmede Ukrayna savaşı ve ikili ilişkiler ele alındı. Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ise Trump ile Zelenskiy arasındaki görüşmenin barış süreci için kritik olduğunu belirtti.

Zirve öncesinde Lahey’de çevreci ve Filistin yanlısı gruplar NATO karşıtı gösteriler düzenledi. Extinction Rebellion üyeleri otoyol kapatma girişiminde bulunurken polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.