İYİ Parti, Bursa Büyükşehir adayı olarak Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu’na karar verirken, İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener’in daha önce Orhaneli Adayı Mümtaz Arslan, Karacabey adayı Fatih Karabatı, Keles adayı İsmail Yeni, Orhangazi adayı İsmail Kaya ve Yenişehir için Ercan Özel’i açıklamıştı.

Yarın Merinos Atatürk Kongre Merkezi’nde saat 18.30’da başlayacak toplantıda İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, bu kez 5 ilçenin daha adaylarını Bursa kamuoyuna duyuracak. Açıklanan 5 ilçeye ilave olarak Osmangazi, Gemlik, İznik, Harmancık ve Büyükorhan da eklenecek.

Akşener’in Osmangazi’de Orkun Özeller’in, Gemlik’te Ertuğrul Yavuz’un, İznik’te Mustafa Küçük’ün, Harmancık’ta Mehmet Aslan’ın, Büyükorhan’da Sevim Alkış’ı açıklaması bekleniyor.

İNEGÖL’ÜN ADAYI EN SON AÇIKLANACAK

İYİ Parti İnegöl İlçe Başkanı Recep Bayrak, “Genel Başkanımız yarın Bursa’ya geliyor. Bursa teşkilatıyla bir araya gelecek olan Genel Başkanımız Meral Akşener, aday belirleme çalışmaları tamamlanan Büyükşehir Belediyesi ile 5 ilçe belediye başkan adayını açıklayacak. İnegöl adayını en sona bırakacağız. Aday belirleme çalışmalarımız devam ediyor. AK Parti’nin adayının açıklanmasını ardından bizde adayımızı hemen açıklayacağız. Güçlü bir adayla seçim çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yarın İnegöl teşkilatı olarak tam kadro Bursa’da Genel Başkanımızı karşılayacağız” dedi.