İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 4 yıl önce vahşice öldürülen Emine Bulut’u ölüm yıl dönümünde andı.

Kızının gözleri önünde öldürülen Emine Bulut’un cinayetin ardından Türkiye’de her evde yas tutuldu. Cinayetin ardından 4 yıl geçmesine rağmen onun acısı unutulmadı. Emine Bulut cinayetini anımsayanlardan biri de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu.

Akşener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere değindi;

"Ülkemizde söz konusu kadın olunca maalesef hafızalarımızdan silinmeyen birçok acı hikaye birikti... Emine Bulut'un vahşice aramızdan koparılışının üzerinden tam 4 yıl geçti. Ama biz onun hikâyesini unutmadık. Yüreğimizi parçalayan o acı çığlığı unutmadık. Yaşam hakkı ellerinden alınan hiçbir kadını unutmadık. Bugün kaybettiğimiz nice canın gölgesinde; sorumluluk duygusundan mahrum, vicdandan yoksun kalanlara da bu hikayelerin hiçbirini unutturmayacağız! Kadınları, korku duvarlarına hapsetmeye çalışanların karşısında; o duvarları birer birer yıkmaya çalışan tüm kadınların da her daim yanında olacağız! Bu vesileyle; Emine Bulut'u ve aramızdan koparılan tüm kadınları bir kez daha rahmetle anıyorum. Kadınların adının ölümleriyle değil, başarılarıyla anıldığı bir Türkiye'ye kavuşmayı tüm kalbimle diliyorum..."

SEHER YAŞA