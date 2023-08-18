İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 4 yıl önce vahşice öldürülen Emine Bulut’u ölüm yıl dönümünde andı.

Kızının gözleri önünde öldürülen Emine Bulut’un cinayetin ardından Türkiye’de her evde yas tutuldu. Cinayetin ardından 4 yıl geçmesine rağmen onun acısı unutulmadı. Emine Bulut cinayetini anımsayanlardan biri de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu.

FIRSATÇILAR YANDINIZ.. BÜYÜK CEZASI VAR FIRSATÇILAR YANDINIZ.. BÜYÜK CEZASI VAR

Akşener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere değindi;

"Ülkemizde söz konusu kadın olunca maalesef hafızalarımızdan silinmeyen birçok acı hikaye birikti... Emine Bulut'un vahşice aramızdan koparılışının üzerinden tam 4 yıl geçti. Ama biz onun hikâyesini unutmadık. Yüreğimizi parçalayan o acı çığlığı unutmadık. Yaşam hakkı ellerinden alınan hiçbir kadını unutmadık. Bugün kaybettiğimiz nice canın gölgesinde; sorumluluk duygusundan mahrum, vicdandan yoksun kalanlara da bu hikayelerin hiçbirini unutturmayacağız! Kadınları, korku duvarlarına hapsetmeye çalışanların karşısında; o duvarları birer birer yıkmaya çalışan tüm kadınların da her daim yanında olacağız! Bu vesileyle; Emine Bulut'u ve aramızdan koparılan tüm kadınları bir kez daha rahmetle anıyorum. Kadınların adının ölümleriyle değil, başarılarıyla anıldığı bir Türkiye'ye kavuşmayı tüm kalbimle diliyorum..."

SEHER YAŞA