Dün öğle saatlerinde Orduca Mahallesi'nde yaşanan bir olayda, sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen bir traktör, Ramazan Tuncer'e ait evin bahçe duvarına çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle bahçe duvarı yerle bir oldu. Bu esnada bahçede bulunan Ramazan Tuncer (73) ve torunu Süleyman Tuncer (12), yıkılan duvarın altında kaldı. İhbar üzerine adrese yönlendirilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede dede ve torunun hayatını kaybettiğini teyit etti. Ramazan ve Süleyman Tuncer'in cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilmek üzere alındı.

Olayın hemen ardından gözaltına alınan traktör sürücüsünün işlemleri halen devam ediyor.