Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah kentinde gerçekleştirilen Yıldız Kadınlar Flöre U17 Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor sporcusu Alara Atmaca, önemli bir başarıya imza attı. Zorlu rakiplerle mücadele eden genç sporcu, turnuvayı 3. sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı. Uluslararası düzeyde elde edilen bu derece, hem Türk eskrimi hem de Balıkesir spor camiası adına büyük bir gurur kaynağı oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü, sporcusu Alara Atmaca'yı ve antrenörünü tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesini temenni etti.