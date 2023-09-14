Albaraka Türk Havale Ücretleri
|Hizmet masraf
|Asgari ücret
|Asgari oran
|Azami ücret
|Azami oran
|Açıklama
|
Hesaptan Hesaba
(TL/YP)
|10 TL
|0,1%
|150 TL
|İlgili Döviz Kur Cinsinden Masraf
|
Hesaptan İsme
(TL/YP)
|15 TL
|0,1%
|200 TL
|İlgili Döviz Kur Cinsinden Masraf
|
Kasadan Hesaba
(TL/YP)
|15 TL
|0,1%
|200 TL
|İlgili Döviz Kur Cinsinden Masraf
|
Kasadan İsme
(TL/YP)
|20 TL
|0,1%
|250 TL
|İlgili Döviz Kur Cinsinden Masraf
|İnternetten Havale
|0 TL
|0 TL
|Mobil Havale
|0 TL
|0 TL
|Çağrı Merkezinden Havale
|0 TL
|0 TL
|ATM’den Havale
|0 TL
|0 TL
|İsme gelen havalenin aynı gün ödenmesi
|
10 TL
|0,1%
|150 TL
|BSMV Hariç
|
Toplu havale talimatı
|2 TL
|2 TL
|BSMV Hariç
|Düzenli Havale Talimatı
|2 TL
|2 TL
|
BSMV Hariç
Albaraka Türk EFT Ücretleri
|Hizmet masraf
|Asgari Ücret
|Asgari oran
|Azami ücret
|Azami oran
|Açıklama
|KASADAN EFT
|25 TL
|0,1%
|350 TL
|BSMV Hariç
|Hesaptan EFT
|20 TL
|0,1%
|350 TL
|BSMV Hariç
|Geç EFT (16:00’dan Sonra EFT Ücretine Ek Olarak)
|5 TL
|5 TL
|BSMV Hariç
|İsme Gelen EFT’nin Kasadan Ödenmesi
|25 TL
|0,1%
|150 TL
|BSMV Hariç
|İnternetten EFT
|0 TL
|0 TL
|Ücretsiz
|Mobil EFT
|0 TL
|0 TL
|Ücretsiz
|Çağrı Merkezinden EFT
|0 TL
|0 TL
|Ücretsiz
|ATM’den EFT
|0 TL
|0 TL
|Ücretsiz
|Toplu EFT Talimatı
|3 TL
|3 TL
|BSMV Hariç
|Düzenli EFT Talimatı
|3 TL
|3 TL
|BSMV Hariç
Albaraka Türk Kiralık Kasa Ücretleri
|Hizmet Masraf
|Asgari Ücret
|Asgari Oran
|Azami Ücret
|Azami Oran
|Açıklama
|Kiralık Kasa Ücreti Küçük (Yıllık)
|300 TL
|300 TL
|BSMV Hariç
|Kiralık Kasa Ücreti Orta (Yıllık)
|350 TL
|350 TL
|BSMV Hariç
|Kiralık Kasa Ücreti Büyük (Yıllık)
|400 TL
|400 TL
|BSMV Hariç
|Kiralık Kasa Depozite Tutarı Küçük (Yıllık)
|200 TL
|200 TL
|BSMV Hariç
|Kiralık Kasa Depozite Tutarı Orta (Yıllık)
|250TL
|250 TL
|BSMV Hariç
|Kiralık Kasa Depozite Tutarı Büyük (Yıllık)
|300 TL
|300 TL
|BSMV Hariç
Albaraka Türk Swift Ücretleri
|Hizmet Masraf
|Asgari Ücret
|Asgari Oran
|Azami Ücret
|Azami Oran
|Açıklama
|Uzun SWIFT Mesajları
|40 USD
|40 USD
|Kısa SWIFT Mesajları
|25 USD
|40 USD
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