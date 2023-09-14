Albaraka Türk Havale Ücretleri

Hizmet masraf Asgari ücret Asgari oran Azami ücret Azami oran Açıklama

Hesaptan Hesaba

(TL/YP)

 10 TL 0,1% 150 TL İlgili Döviz Kur Cinsinden Masraf

Hesaptan İsme

(TL/YP)

 15 TL 0,1% 200 TL İlgili Döviz Kur Cinsinden Masraf

Kasadan Hesaba

(TL/YP)

 15 TL 0,1% 200 TL İlgili Döviz Kur Cinsinden Masraf

Kasadan İsme

(TL/YP)

 20 TL 0,1% 250 TL İlgili Döviz Kur Cinsinden Masraf
İnternetten Havale 0 TL 0 TL
Mobil Havale 0 TL 0 TL
Çağrı Merkezinden Havale 0 TL 0 TL
ATM’den Havale 0 TL 0 TL
İsme gelen havalenin aynı gün ödenmesi

10 TL

BiP ve İstanbul Kültür Üniversitesi’nden iş birliği BiP ve İstanbul Kültür Üniversitesi’nden iş birliği
0,1% 150 TL BSMV Hariç

Toplu havale talimatı

 2 TL 2 TL BSMV Hariç
Düzenli Havale Talimatı 2 TL 2 TL

BSMV Hariç

Albaraka Türk EFT Ücretleri

Hizmet masraf Asgari Ücret Asgari oran Azami ücret Azami oran Açıklama
KASADAN EFT 25 TL 0,1% 350 TL BSMV Hariç
Hesaptan EFT 20 TL 0,1% 350 TL BSMV Hariç
Geç EFT (16:00’dan Sonra EFT Ücretine Ek Olarak) 5 TL 5 TL BSMV Hariç
İsme Gelen EFT’nin Kasadan Ödenmesi 25 TL 0,1% 150 TL BSMV Hariç
İnternetten EFT 0 TL 0 TL Ücretsiz
Mobil EFT 0 TL 0 TL Ücretsiz
Çağrı Merkezinden EFT 0 TL 0 TL Ücretsiz
ATM’den EFT 0 TL 0 TL Ücretsiz
Toplu EFT Talimatı 3 TL 3 TL BSMV Hariç
Düzenli EFT Talimatı 3 TL 3 TL BSMV Hariç

Albaraka Türk Kiralık Kasa Ücretleri

Hizmet Masraf Asgari Ücret Asgari Oran Azami Ücret Azami Oran Açıklama
Kiralık Kasa Ücreti Küçük (Yıllık) 300 TL 300 TL BSMV Hariç
Kiralık Kasa Ücreti Orta (Yıllık) 350 TL 350 TL BSMV Hariç
Kiralık Kasa Ücreti Büyük (Yıllık) 400 TL 400 TL BSMV Hariç
Kiralık Kasa Depozite Tutarı Küçük (Yıllık) 200 TL 200 TL BSMV Hariç
Kiralık Kasa Depozite Tutarı Orta (Yıllık) 250TL 250 TL BSMV Hariç
Kiralık Kasa Depozite Tutarı Büyük (Yıllık) 300 TL 300 TL BSMV Hariç

Albaraka Türk Swift Ücretleri

Hizmet Masraf Asgari Ücret Asgari Oran Azami Ücret Azami Oran Açıklama
Uzun SWIFT Mesajları 40 USD 40 USD
Kısa SWIFT Mesajları 25 USD 40 USD

Albaraka Türk internet web sitesinden alınmıştır. Bilgi amaçlıdır. Daha detaylı bilgilere Albaraka Türk İnternet Web Sitesinden veya şubelerinden ulaşabilirsiniz.