Türkiye'de 2019 yılında gündeme gelen ancak rafa kaldırılan tamamlayıcı emeklilik sistemi, tekrar gündeme geldi. Orta vadeli plana göre, 2024 yılı son çeyreğinde tamamlayıcı emeklilik sistemine geçilmesi hedefleniyor. Yeni sistemde kıdem tazminatı işveren ve devlet katkılı bir fonda toplanacak ve emeklilik döneminde alınacak. Ancak yeni sistemin zorunlu olup olmayacağı ve mevcut kıdem tazminatı sisteminin yerini tamamen alıp almayacağı henüz netlik kazanmış değil.

TES NEDİR?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), kişinin emekli olduktan sonra emekli maaşı üzerine ek bir gelir elde etmesini amaçlayan bir sistemdir. Ancak bu ek gelir, kişinin 60 yaşından sonra alabileceği bir gelirdir, bu nedenle kıdem tazminatı konusu hala bir soru işareti olarak durmaktadır. Özellikle bazı kesimler TES'in kıdem tazminatı ile ilgisi olmadığını belirtmektedirler.

Köşe yazarı Noyan Doğan gazetesindeki yazısında şunları ifade etti: "Öncelikle şunun söyleyeyim, kurgulanacak tamamlayıcı emeklilik sisteminin kıdem tazminatı ile hiçbir alakası yok. Bunu niye söyledim? Çünkü tamamlayıcı emeklilik konusu gündeme gelir gelmez kimi kesimlerden ‘kıdem kırmızı çizgimiz’ söylemleri başladı. Yeni kurgulanacak sistem kıdem tazminatı ile ilgili bir düzenleme ya da tasarruf içermiyor."

TES'e geçişle ilgili resmi açıklamaların yapılmasıyla birlikte kıdem tazminatı konusu daha fazla netlik kazanacaktır. Kıdem tazminatı hakkının emeklilik dönemine taşınması durumunda, çalışanlar 60 yaşına kadar kıdem tazminatını alamayacaklar. Ancak bu konuda kadınlar için evlilik, erkekler içinse askerlik durumunun muafiyet sağlayabileceği tahmin edilmektedir.

Detaylar Hala Belirsiz: Kıdem Tazminatı Nasıl Değişecek?

Tamamlayıcı emeklilik sistemi (TES) ile ilgili detaylar hala netleşmemiş durumda. Ancak bu yeni sistem kıdem tazminatı sistemi ile bağlantılı değil ve kıdem tazminatının tasarruf edilmesi veya değiştirilmesini içermiyor. Konuya ilişkin resmi açıklamaların yapılmasıyla birlikte daha fazla bilgi edinilebilecek.

Zorunlu mu Olacak?

TES'in zorunlu olup olmayacağı konusu da henüz kesin değil. Bazı ekonomistler TES'in Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) gibi zorunlu olabileceğini öne sürerken, diğer görüşlere göre zorunluluk belirsizliğini koruyor.

Kimleri Kapsayacak?

Eğer TES zorunlu hale gelirse, tüm çalışanlar bu sistem kapsamına alınacak. Bu nedenle işverenler ve çalışanlar bu konuyu yakından takip etmelidirler.

2024'te Yürürlüğe Girecek

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile ilgili çalışmalar devam ederken, bu sistemin 2024'ün son çeyreğinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklamalar ve detaylar ilerleyen haftalarda netleşecek.