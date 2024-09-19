Günümüzde bebeklerin bir çoğunda gördüğümüz alerji durumunun titizlikle takip edilmesi gerekiyor. Alerjik olan bebeklerin beslenmesine, uyku düzenine ve genel gelişimine dikkat edilmediği takdirde bebek etkileniyor. Bu sebeple alerji şüphesi olan bir bebeğin çocuk alerji uzmanı takibinde olması oldukça önem taşıyor.BURSA (İGFA) - Uzman emzirme danışmanı Sena Türkkan, alerjik bebeklerde emzirme düzenine dair Herkes Duysun’a açıklamalarda bulundu.

“ALERJİ TÜRÜ NE OLURSA OLSUN EMZİRME SONLANDIRILMAMALI”

İnek sütü protein alerjisi ve laktoz intoleransının en sık görülen ve çok fazla karıştırılan alerji türleri olduğunu dile getiren Türkkan, “Laktoz intolerans sütün içeriğindeki laktaz enzimi, süt şekerine olan duyarlılıktır. İnek sütü proteinajisi ise inek sütünün içerisindeki proteine karşı gelişen duyarlılıktır. Alerji türü ne olursa olsun emzirme asla sonlandırılmamalıdır. İnek sütü protein alerjisinde veya çoklu gıda alerjilerinde emziren annenin beslenmesinden alerjen besinler çıkartılarak bir diyet uygulanmalıdır ve emzirme devamlılığı sürdürülmelidir.” dedi.

“HER ZAMAN EN SON EMZİRME YAPILAN MEMEDEN BAŞLANMALI”

Laktoz intoleransı olan bebeklerde, annenin emzirme yaparken her zaman en son emzirmeyi bıraktığı memeden emzirmeye başlaması gerektiğinin altını çizen Türkkan, “Emzirmeler blok şeklinde yapılmalıdır. Emzirme tek bir meme üzerinden yapılabilir. Emzirilmeyen meme pompa veya el ile sağım yapılarak boşaltılmalıdır.” şeklinde konuştu.