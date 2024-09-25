İstanbul İtfaiyesi ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) iş birliğiyle düzenlenen “Kahraman İtfaiyeciler Maskot ve Animasyon Yarışması”nda ödüller sahiplerini buldu. Maskot ve animasyonlar; yangın, sel ve deprem gibi afetlerde alınabilecek önlemler ve korunma yöntemleri konusunda başta çocuklar olmak üzere toplumun her kesimine yönelik eğitim faaliyetlerinde kullanılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “Kahraman İtfaiyeciler Maskot ve Animasyon Yarışması” sonuçlandı. Dereceye giren isimler, İtfaiye Teşkilatı’nın kuruluşunun 310’uncu yıl dönümünün kutlandığı İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Beyoğlu Atlas 1948 Sinema Salonu’nda düzenlenen törenle ödüllerini aldılar. Törene, İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, BAU Rektör Yardımcısı Tunç Bozbura, BAU İletişim Fakültesi Dekanı Hasan Kemal Suher, Merkez İtfaiye Şube Müdürü Salih Karataş, Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan, Merkez İtfaiye Şube Müdür Yardımcısı Ahmet Yavuz, ödüllü çocuk kitabı yazarı ve çizeri Çağrı Odabaşı, animasyon dünyasının tanınan isimleri Arzu Demirel, Varol Yaşaroğlu, akademisyenler ve itfaiyeciler katıldı.

“Toplumu bilinçlendirmek istedik”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan törenin açılış konuşmasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak yaptı. Yarışmada emeği geçenlere teşekkür eden Albayrak, şunları söyledi:

“Bu yarışmayı düzenlerken amacımız sadece bir maskot ya da animasyon hazırlamak değildi. İtfaiye teşkilatımızın ne kadar önemli bir görev üstlendiğini ve özellikle afet anlarında hayat kurtarmak için gösterdiği büyük çabayı sizlerin gözünde canlandırmayı hedefledik. Bununla birlikte başta çocuklarımız olmak üzere tüm toplumu çeşitli afetler ve acil durumlar karşısında bilinçlendirmek, korunma yolları hakkında bilgilendirmek en büyük önceliğimiz oldu.”

“Gurur duyuyoruz”

BAU Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura ise “Çocukken itfaiyeci olmak isterdim ama profesör oldum. Profesör olmak daha kolay” diyerek; yangın, afet gibi birçok yıkıcı faaliyetle mücadele eden itfaiyecilerin yaptıkları görevin zorluğuna dikkat çekti. BAU İletişim Fakültesi Dekanı Hasan Kemal Suher ise itfaiye teşkilatını tanıma olanağı bulduklarını belirterek “ İtfaiyenin bu yolculuğunda, kahramanlık hikayelerinde, bizim de çorbada tuzumuzun bulunmasından gurur duyuyorum” dedi.

Animasyon ve maskotla anlatım

Yarışmanın koordinatörlüğünü yapan BAU İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı, Sanatçı Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan ise konuşmasına “İnsan hayatı elbette çok kıymetli ancak, bir ağacı, bir kediyi, köpeği, kuşu ve hatta birinin ekmek teknesini kurtarırken aynı bir insanı kurtarıyormuşçasına özveriyle çalışan itfaiyecilerimize saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek başladı. Noyan, 5 ay önce kendisini ziyaret eden itfaiye yöneticilerinin öncelikle çocuklar ve ailelerine daha etkili ulaşmanın yöntemlerini birlikte araştırmak istediğini söyledi. Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan, “Ancak amaç elbette bununla sınırlı değildi. Yangın gibi muhtemel üzücü olaylara karşı nasıl önlem alırız, nasıl korunuruz, en az hasarla kurtulmak için neler yapabiliriz gibi sorularının yanıtlarını eğitici içerikler oluşturarak doğru anlatabilmek istiyorlardı. Bu hedef doğrultusunda animasyon ve maskotları nasıl kullanabileceklerini danıştılar. Ve hikayemiz öyle başladı. İtfaiye ile ilgili animasyon ve maskot yoluyla anlatılabilecek çok şeyler olduğunu belirledik” dedi.

‘Şehitlik makamları yok’

“Herkesin kaçtığı yere onlar koşarak gidiyor” diyen Noyan, itfaiyeciliğin, meslek olarak sayılmaması, şehitlik mertebesinin bulunmaması gibi sorunları da dile getirdi. Toplumun itfaiye ve görevleri konusunda bilinçlendirilmesinin de önemine dikkat çeken Noyan, gönüllü ve yeni yetkin itfaiyeci ihtiyacı olduğunu belirtti. Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan, özellikle İstanbul ve büyükşehirler özelinde acil durumlarla ilgili yapılması gerekenler hakkında bilginin yaygınlaştırılması, toplumda afet ve acil durumlara dair bir bilinç ve sorumluluğun oluşturulması gibi ihtiyaçların da yapılan toplantılarda belirlenen konular arasında olduğunu ifade etti.

Genç yeteneklere ödül

Konuşmaların ardından başlayan ödül töreninde, genç maskot kategorisinde, “Ateş Semenderi” tasarımıyla İnci Doğan birinci olurken, ikinciliği “Bal Porsuğu” maskot tasarımıyla Başak Yavuz, üçüncülüğü ise “Fil ve Yılan” tasarımıyla Öykü Sanatel aldı. Yetişkin maskot kategorisinde “İtfaiye Robotu” tasarımıyla Arat Baran Kesgin birinci olurken, “Tulumbacı” maskot tasarımıyla Ece Altın ikinci “Hortumcuk” eseriyle de Kerem Gözüaçık üçüncü oldu.

İtfaiye erine özel ödül

Küçük yaşına rağmen “Mutfakta Yangın” eseriyle yarışmaya katılan İpek Çiftçi ve “Kahraman İtfaiyeci” eseriyle yarışmada yer alan Trakya Yangın Önleme Birimi çalışanı Abuzer Arslan da özel ödüle layık görüldü. Animasyon alanında düzenlenen yarışmada ise “Tüylü Kahramanlar” animasyonuyla Sıla ve Doğa Refik ödüle layık görüldü. Sıla ve Doğa Refik’in ödüllerini, animasyon dünyasının ünlü isimleri Varol Yaşaroğlu ve Arzu Demirel verdi.