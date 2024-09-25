Türkiye’nin ilk tasarım odaklı mobilya fuarı olan Furnishings & Design İstanbul’a bebek, çocuk ve genç odası kategorisinde katılan tek firma olan Çilek Mobilya’nın standı damga vurdu. Uluslararası tasarım ödüllü Koza Beşik ile Teddy Karyola ve Maceracı Karyola tasarımları yoğun ilgi gördü.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından organize edilen ve Türkiye'nin ilk tasarım odaklı mobilya fuarı olan Furnishings & Design İstanbul (FDI) sona erdi. Sektörde 28 yıllık tecrübesiyle öne çıkan Çilek, fuarda ödüllü ve yenilikçi tasarımlarıyla büyük ilgi topladı. Çilek’in eğlenceli standında, Good Design, BIG SEE Wood Design ve iF Design gibi prestijli ödüllere layık görülen tasarımlar sergilendi. Bu ürünler arasında, bebeklerin uyandırılmadan taşınmasına olanak tanıyan Koza Beşik, çocukların uyku arkadaşlarıyla birlikte uyuma alışkanlığından esinlenerek tasarlanan Teddy Karyola ve doğa tutkunu çocuklar için macera dolu bir deneyim sunan Maceracı Karyola gibi yenilikçi mobilyalar yer aldı.

Çilek Mobilya özgün tasarımlarında estetik, fonksiyonellik ve yenilikçiliği birleştirerek, AB standartlarında güvenlik sertifikalarına sahip yüksek teknolojiler ile üretim yaparak sektörde fark yaratmayı sürdürüyor.