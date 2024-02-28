Yerel seçimlere sayılı günler kala seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden CHP İnegöl Belediye Başkan Adayı Ali Doğan, CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin, meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri beraber İnegöl Ahıskalılar Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Ziyarette konuşma yapan Ali Doğan, İnegöl'ün sorunlarını iyi bildiğini ve bu sorunların çözümü için projelerinin olduğunu belirtti. İnegöl’ün sorunlarını çözeceğini söyleyen Doğan, ayrıca İnegöl'ün en büyük sorunlarından biri hava kirliliği olduğunu ve bu sorunu çözmek için elinden geleni yapacağını ifade etti.



İNEGÖL DEPREME HAZIR DEĞİL

Son günlerde özellikle Marmara bölgesinde meydana gelen depremlere dikkat çeken Ali Doğan, İnegöl'ün depreme hazır olmadığını belirtti.

Doğan, ayrıca okul çağında ki çocukların yeterli beslenemediğini, yeterli beslenemeyen çocuğunda derslerinde başarılı olamayacağını söyledi. Belediye Başkanı seçilmesi durumunda ilkokul çağındaki öğrencilere beslenme ile ilgili bir proje sunacağını açıklayan Doğan, ayrıca Uyuşturucu ile mücadele için Bağımlılıkla Mücadelede Merkezleri kuracağını söyledi.

Halkın her zaman ulaşabildiği bir Başkan olmak için Doğan, Belediye Başkan odasının kapısını söktüreceğini söyledi.