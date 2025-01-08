Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacaklarına yönelik kararın yanı sıra transfer planlamaları ve son zamanlarda yaşanan olaylar hakkında basın toplantısı düzenledi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda basın mensuplarının karşısına geçen Koç, açıklamalarda bulundu.

Türk futbolunda ülke olarak yurt dışında başarıdan başarıya koştuğumuz yurt içinde adım adım adil rekabet ortamına koştuğumuz bir yıl olmasını temenni ederim. Mümkün olduğu kadar kısa konuşacağım. Değinmek isteyeceğim içeriklere de sorularla tamamlarım. 2 saat içinde tamamlamayı hedefliyoruz.

Sosyal medya ve taraftar nezdinde geldiğimiz nokta, Türkiye Kupası ile ilgili kararımız, bu kararımıza nasıl geldiğimizi 2 Nisan'dan beri neler yaşandığını, bununla beraber hak hukuk adalet konularında bazı örnekler vererek adalet mülkün temeli midir değil midir sorusunu Türk futbolu için kendinize sormayı amaçlıyorum.

2018'de büyük beklentilerle ve büyük farkla seçildik. Hedefimiz çok yalındı. O yüzden de yüksek bir fark oldu seçimde. Fenerbahçe, kuraklık döneminden geçiyordu, 4 senedir şampiyon olamıyordu. 10-15 bin kişiye oynuyorduk tribünlerde. Bu kuraklığı bitirmek, tribünlerle barışmak, ekonomik açıdan düzelmek... En kısa zamanda mali bağımsızlığa kavuşmak, en azından dönüşü olmayan yola sokmak. Dünyanın en başarılı spor kulübü vizyonunu geliştirerek devam ettirmekti. 3 hedefimizin 2'sinde ciddi başarılar sağlasak da geride bıraktığımız sezonlar futbol açısından hedeflediğimiz gibi gelişmedi. Amiral gemi futbol; başarıya ulaşmadıkça arzu, beklenti daha da arttı. Diğer iki alandaki ciddi başarıların yeterince karşılığı olmadı. Anlayışla karşılıyoruz. Bu anlamda camiamızı hayal kırıklığı yaşattık. Biz de çok üzüldük. Hep beraber hayal kırıklığı yaşadık, üzgünüz. Mutsuzuz doğal olarak.

Fenerbahçe'nin adı konmayan büyüklüğü, güçlü ve bağımsız karakterinden gelmektedir. Bu karakterimize halel gelmemesi, her derdine kendi deva olan camiamızın dik başını eğmemek için gece gündüz çalıştık. Ezeli rakibimiz karaborsa bilet, yasa dışı bahisten gelen paralara tenezzül ederken, yüz küsür yıllık formaya illegal bahis sitesi ismi koyarken Fenerbahçe kasasına 1 haram lira sokmadık, gurur duyuyoruz.

Fenerbahçe'nin 9 branşının 8'inde uluslararası alanda en üst seviyede mücadele ediyor. Futbolda başarı olmayınca bu başarının gururunu yaşayamıyorsunuz doğal olarak" ifadelerine yer verdi.