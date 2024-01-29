MALZEME LİSTESİ:

800 gr kuzu eti

6 kemer patlıcan

1 kase yoğurt

2 diş sarımsak

2 çorba kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

Toz kırmızı biber

ÜZERİ İÇİN:

Maydanoz

HAZIRLANIŞI: Patlıcanları fırın tepsisine diziyoruz. Önceden ısıtılmış 240 derecelik fırında közlüyoruz. Közlenmiş patlıcanları soyuyoruz ve doğruyoruz. Derin bir tavaya biraz zeytinyağı döküyoruz ve köz patlıcanı soteliyoruz. Tuzunu atıyoruz. Biraz soteleyip servis tabağına koyuyoruz. Ayrı bir tavaya zeytinyağı döküyoruz ve kuşbaşı doğranmış kuzu etini koyup soteliyoruz. Et, suyunu bırakıp çekene kadar pişiriyoruz. Tereyağını ilave ediyoruz. Pişmesine yakın tuzunu ve baharatlarını atıyoruz. Sarımsakları eziyoruz ve yoğurtla karıştırıyoruz. Köz patlıcanın üzerine yoğurdu döküyoruz. Üzerine de kuzu etini döküyoruz. Maydanozu doğrayıp üzerine serperek servis ediyoruz.