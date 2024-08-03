İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu ve MHP üyeleriyle bir araya geldiğini duyurdu. Ziyaret sırasında gösterilen nazik ev sahipliği için Tokluoğlu'na teşekkür eden Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "MHP Edirne İl Başkanı Sayın Emre Tokluoğlu ve MHP üyesi kardeşlerimizle bir araya geldik. Sayın Tokluoğlu'na nazik ev sahipliği için teşekkür ederim."

Ziyaretin detayları hakkında bilgi verilmezken, Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı bu paylaşım, siyasi çevrelerde ve kamuoyunda ilgiyle karşılandı.