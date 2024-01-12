Süper Amatör Ligi:

A Grubu: İlk yarının son maçında K.Güvenspor, deplasmanda en yakın takipçisi Şükraniyespor ile Bursa’da karşılaştı. Temsilcimiz sahadan 1- 0 yenik ayrılıp ilk defa mağlup olmuş oldu. Osmaniyespor bu hafta BAY geçti. Yeni hocası Kadir Hoca ile Akhisar Demirspor evinde lig üçüncüsü Orhangazi Çakırlıspor ile 1 – 1 berabere kaldı. Lider K.Güvenspor deplasmanda Kumyakaspor ile ikinci yarıya ‘’Merhaba’’ diyecek. Murat Kışkan ile anlaşan Osmaniyespor evinde lig üçüncüsü Orhangazi Çakırlıspor ile karşılaşacak. Akhisar Demirspor, İnegöl’de ligde tutnmaya çalışan Hamitlerspor’u konuk ediyor.

B Grubu: Alanyurt Gençlik onuncu maçında Keles Gençlik deplasmanda 9 – 1 galip gelip ilk yarıyı lider bitirdi. İyi bir kadro kuran ve çoğu maçta rakiplerini ezen Aydın Ungan’ın talebeleri bence ilk yarının en başarılı takımı oldu. Kurtuluşspor evinde Millet Göçmenspor’u 3 – 0 yenip ilk yarıyı 3 puanla kapattı. Alanyurt Gençlik kendi sahasında ligde dördüncü sıraya yerleşen Nilüfer Kızılcıklıspor ile karşı karşıya geliyor. Mobilya Kurtuluşspor bu hafta BAY geçiyor.

C Grubu: Ligde beşinci sıradaki Orhaniyespor bir üst basamaktaki Küplüpınar Yeşildağspor ile hafta içi karşı karşıya geldi. Kırmızı Beyazlılar sahadan 3 – 1 galip gelip haftalar sonra 3 puana ulaştı. Gençlergücü, Bursa’da üç puan önündeki Hürriyespor ile 1 – 1 berabere kaldı. Aldığı galibiyetle tekrar play – off için umutlanan Orhaniyespor, derbi maçında Gençlergücü ile karşılaşacak. İlk maçta Kurtuluşspor Sahasında Orhaniyespor 5 – 0 galip gelmişti.

1.Küme:

3.Grup: Bu hafta derbi maçı vardı. Anadolu FK maçı 2 – 1 yenip play – off için önemli bir engeli aşmış oldu. Hafta içi iki temsilcimiz de galip gelip bu yarışın devam edeceğini bize gösterdi. Lig ikincisi Anadolu FK deplasmanda Cihanspor’u 4 – 0, Cerrahspor, İnegöl’de Saruhanlarspor’u 2 -1 yendi. Hafta sonu Anadolu FK, İnegöl’de lider Panayırspor’u Yenice Sahasında misafir edecek. Cerrahspor ise Yenişehir’de Yolörenspor’u yenmek zorunda.

4. Grup: Yenicespor, Gürsu Sahasında aynı puandaki Barbarosspor’u konuk etti. Temsilcimiz sahadan 2 – 2 beraberlikle ayrıldı. Gençlergücü bu hafta lider Yavuz Selim Gençler Birliği’ne deplasmanında 9 – 1 mağlup oldu. Çarşamba günü Yenicespor, İznik’te Elbeyli Üzümspor’a 1 – 0 kaybetti. Hafta içi Gençlergücü, İnegöl’de Merinosspor’a 3 – 1 kaybetti. Hafta sonu Yenicepsor - Gençlergücü derbi maçı bizleri bekliyor. İlk maçta Yenicespor, rakibi Gençlergücü’nü 6 – 1 yenmişti.